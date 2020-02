Frenkie de Jong keek vol afschuw naar tv: ‘Echt irritant om naar te kijken’

Ajax verloor donderdag met 2-0 van Getafe, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag een slechte uitgangspositie heeft in de Europa League. Het duel in Spanje stond bol van de overtredingen, waarbij de spelers van de thuisploeg alles uit de kast trokken om het spel van Ajax te ontregelen. Frenkie de Jong zag het tafereel met lede ogen aan.

De middenvelder van Barcelona waarschuwde de spelers van Ajax tegenover het Algemeen Dagblad al dat Getafe vuil spel kon spelen. Afgelopen zaterdag wist De Jong met zijn ploeg nog met 2-1 te winnen van de huidige nummer drie van Spanje. "Ik vond het echt irritant om naar te kijken", zegt de Oranje-international in gesprek met de NOS over het duel tussen Getafe en Ajax.

"Getafe speelt niet echt om het publiek te vermaken, zal ik maar zeggen. Dus dan zit je wel gefrustreerd thuis", aldus De Jong, die kan begrijpen dat zijn voormalig ploeggenoten zich lieten provoceren door de Spanjaarden. "Natuurlijk moeten ze dat niet doen, maar het is wel moeilijk. Zeker als je op achterstand komt, krijg je frustraties."

"Ik denk dat de scheidsrechter (Ruddy Buquet, red.) daar ook een grote rol in kan spelen, door sneller op te treden. Als de scheidsrechter dat niet doet, kunnen ze daarmee doorgaan", stelt De Jong, die beseft dat de volgende ronde heel moeilijk gaat worden voor Ajax. "2-0 is Europees een slechte uitslag. Maar als Ajax top is en het niveau haalt dat het kan halen, is er zeker nog een kans."