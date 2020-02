‘Dat kan iedereen wel roepen over Ajax, maar dat zijn ook mensen’

Ajax beleefde donderdag een zeer frustrerende avond tegen Getafe in de achtste finale van de Europa League. Na afloop klaagden verschillende Ajacieden over het aanstellerige gedrag van de Spaanse formatie. Heracles-Almelo Frank Wormuth heeft met afschuw naar het Europese treffen gekeken en belooft dat zijn spelers zich zondag niet zo zullen gedragen in het duel met Ajax.

"Wij willen en kunnen dat niet. Dit had niets met voetbal te maken", stelt Wormuth vrijdag onomwonden in gesprek met TC Tubantia. De Duitser in Nederlandse dienst irriteerde zich donderdag in toenemende mate aan onder meer het tijdrekken van de Getafe-spelers. "Het is de bedoeling dat je met twee teams een voetbalwedstrijd speelt, maar dit ging nergens over."

"Ik wil het als coach niet hebben dat een speler doet alsof zijn hoofd er af is gehakt, en dertig seconden later rent hij alweer vrolijk over het veld", aldus Wormuth, die gelijk een waarschuwing geeft aan de selectie van Heracles. "Ik wil het niet hebben dat mijn spelers zulke overtredingen maken en aan de lopende band schwalbes." De trainer brengt zijn ongenoegen nog maar eens tot uiting over het spel van Getafe. "Dan kan iedereen wel roepen dat de spelers van Ajax daar niet in mee moeten gaan, maar dat zijn ook mensen. Blijf onder zulke omstandigheden en na zulke provocaties maar eens rustig."

De 1-0 overwinning op Ajax van afgelopen seizoen was voor Heracles het startpunt van een fraaie serie. "Op de een of andere manier zetten wij na een wedstrijd tegen Ajax vaak een goede reeks neer", verduidelijkt Wormuth. Heracles beschikt tegen Ajax sowieso niet over de geblesseerden Robin Pröpper, Dabney Dos Santos en Joey Konings. Eerstgenoemde is eveneens geschorst. De thuiswedstrijd van Heracles tegen Ajax begint zondag om 16.45 uur.