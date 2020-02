Wijnaldum: ‘Zulke grapjes zijn niet leuk, er moet hard opgetreden worden’

Georginio Wijnaldum baalt dat racisme nog altijd een rol speelt in de huidige maatschappij. De laatste maanden lijken er meer racisme-incidenten op en rond het voetbalveld voor te komen dan ooit tevoren. Deze week werd Moussa Marega, speler van FC Porto, nog racistisch bejegend door fans van Vitória Guimarães. Wijnaldum blijft pleiten voor meer actie.

De middenvelder van Liverpool en het Nederlands elftal maakte in november tijdens een duel met Estland nog een statement door na een goal met Frenkie de Jong voor de camera hun armen naast elkaar te houden om het verhaal te vertellen dat iedereen gelijk is. Het gebaar was een reactie op de leuzen die Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira kreeg te verduren bij FC Den Bosch.

Wijnaldum vindt dat mensen met een bepaald platform en bereik zich veel meer moeten uitspreken. "Heel vaak begrijpen mensen niet wat wij als bruine jongens voelen. Het is niet leuk", zegt Wijnalum, doelend op racistische opmerkingen gericht aan donkere mensen, in gesprek met RTV Rijnmond. De 29-jarige middenvelder geeft aan dat ook hij er nog last van heeft.

"Wij maken het mee, het zijn kleine dingen. Als iemand bijvoorbeeld zwarte piet zegt tegen een bruine jongen. Dat is al racisme, dat geeft geen goed gevoel aan een ander persoon. Een ander persoon vindt het maar een grapje, maar zulke grapjes zijn niet leuk. Daar moet hard tegen opgetreden worden. Nu is het nog te laks", besluit Wijnaldum.