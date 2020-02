Klopp opgelucht na uitblijven ‘Kane-scenario’: ‘Maar hij is er voorlopig uit’

Jordan Henderson viel dinsdag tegen Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League na tachtig minuten spelen uit met een hamstringblessure. Naar nu blijkt is de aanvoerder van Liverpool minstens drie weken uitgeschakeld. De kans is dus zeer groot dat Henderson niet op tijd fit is voor het returnduel met Atlético op Anfield, op 11 maart.

"Het had met Hendo ook slechter kunnen aflopen", verwijst manager Jürgen Klopp op de website van Liverpool naar het uitvallen van Henderson in het Wanda Metropolitano. "Het was tenslote een hamstringblessure. In de Premier League komen we heel vaak van zulke blessures tegen, zoals bijvoorbeeld Harry Kane. Maar zo erg is het gelukkig niet."

Jürgen Klopp: 'Ik verdiende die gele kaart'

"Maar Henderson ligt er echter wel voorlopig uit, ongeveer drie weken denk ik", vervolgt Klopp zijn uitleg. "Dat is natuurlijk slecht nieuws. Maar ik blijf desondanks benadrukken dat we geluk hebben gehad. Zo is het gewoon." Henderson is sowieso niet inzetbaar in de duels met West Ham United, Watford, Chelsea (FA Cup) en Bournemouth. Achter het treffen met Atlético staat een groot vraagteken.

Klopp heeft buiten Henderson geen noemenswaardige blessuregevallen. Wijzigingen voor het duel met West Ham van maandag zijn ook niet te verwachten. "Er zitten zes dagen tussen de wedstrijd tegen Atlético en die van maandag, dat is voldoende tijd. Dat gebeurt anders nooit. Wellicht pas ik nog het een en ander aan, maar niet vanwege het duel met Atlético."