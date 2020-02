Obispo schrikt van statistiek: ‘Joh, ik was in 1998 nog niet eens geboren’

Vitesse maakt zich op voor de thuiswedstrijd tegen de traditionele ‘angstgegner’ PSV van zondagmiddag. De Eindhovenaren verloren nog nooit in GelreDome, sinds de opening van het stadion in 1998. Armando Obispo, dit seizoen door PSV uitgeleend aan Vitesse, verbaast zich over de opvallende statistieken omtrent de wedstrijd in Arnhem.

"Vitesse heeft in GelreDome nog nooit gewonnen van PSV? Echt? Nog nooit? En hoe lang staat het stadion er al? 22 jaar? Ongelooflijk", concludeert Obispo in een interview met De Gelderlander. PSV won in de afgelopen 22 jaar 12 wedstrijden op Arnhemse bodem. Daarnaast eindigden negen ontmoetingen tussen beide clubs in een gelijkspel. "Zo’n reeks zegt wel veel over de kracht van PSV. Joh, ik was in 1998 nog niet eens geboren. Het wordt dan wel tijd voor een overwinning, hè?"

Obispo heeft van een afstand meegekregen dat het bij PSV dit seizoen behoorlijk onrustig was, met onder meer het ontslag van Mark van Bommel in december. "Ja, natuurlijk is er in Eindhoven genoeg gebeurd", zegt Obispo met gevoel voor understatement. "Maar dat had ik wel vanaf de zijlijn meegemaakt. Ik heb twee jaar in de selectie gezeten. Maar ik heb nooit gespeeld." Obispo heeft dit seizoen geen enkel moment gedacht dat hij beter bij PSV had kunnen blijven. "Mijn uitzicht op speeltijd bij PSV was dit seizoen gewoon niet groot."

Ondanks de verhuurperiode bij Vitesse heeft Obispo nog geregeld contact met spelers uit de PSV-selectie. "Zoals Cody Gakpo. Maar ik heb alle verhalen rond de club ook gewoon uit de media vernomen. Wij mikken op Europees voetbal. PSV is nu een topwedstrijd." De eerdere ontmoeting met PSV in deze jaargang biedt wat dat betreft weinig houvast. "In Eindhoven verloren we met 5-0. Dat deed pijn. Maar Vitesse is verder nu. Er staat veel meer een team. Wij zijn naar elkaar toe gegroeid."