‘Barcelona maakt werk van transfer; Ajax begint veiling op 40 miljoen’

Barcelona loert op André Onana, zo meldt Sport vrijdag. De doelman van Ajax werd eerder al gelinkt aan een overstap naar de topclub en volgens de Catalaanse sportkrant staat de international van Kameroen inderdaad hoog op het lijstje van voorzitter Josep Maria Bartomeu. Momenteel zou Chelsea echter nog favoriet zijn om de keeper in te lijven komende zomer.

Volgens Sport heeft Onana de knoop doorgehakt en wil hij de Amsterdammers gaan verlaten komende zomer. De doelman, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, is gewild, zo klinkt het. Diverse Europese grootmachten hebben al de eerste stappen gezet om Onana te kunnen strikken in de komende transferperiode, waaronder ook Barcelona.

Bij de grootmacht heersen veel twijfels over reservedoelman Neto, die is overgekomen van Valencia en in zijn eerste seizoen naar verluidt flink tegenvalt bij Barcelona. De top van de club kijkt zodoende rond om een nieuwe back-up voor Marc-André ter Stegen te vinden. Onana is een doelwit, mede omdat hij jarenlang in de jeugd actief was bij Barcelona en hij de speelstijl goed kent.

Bartomeu had tijdens het Ballon d'Or-gala in december nog een goed gesprek gevoerd met de keeper van Ajax. 'Onana weet dat de concurrentie enorm is als hij terugkeert, aangezien hij met Ter Stegen een van de beste keepers ter wereld voor zich heeft. Maar hij zou de uitdaging om als tweede doelman te beginnen en om iedere training te vechten voor zijn plek, om zo zijn droom om eerste keeper te worden bij Barcelona, wel accepteren', zo claimt de krant.

Barcelona hikt wel aan tegen de transfersom voor Onana. Naar verluidt begint Ajax de veiling met een bedrag van veertig miljoen euro. Bovendien is Chelsea nu favoriet om Onana te halen. Manager Frank Lampard heeft inmiddels geen vertrouwen meer in Kepa Arrizabalaga en ziet in Onana een goede versterking. Ook Manchester United en Paris Saint-Germain hebben sluimerende interesse, maar deze twee clubs lijken achter het net te vissen inzake Onana.