Nieuw shirt met felle kleur ‘valt in de smaak’ bij spelers Barcelona

De selectie van Barcelona heeft woensdag voor het eerst de nieuwe shirts voor het seizoen 2020/21 van dichtbij bekeken, zo meldt Mundo Deportivo. Vertegenwoordigers van kledingmerk Nike waren deze week op het trainingscomplex van de Catalaanse club om de drie shirts te tonen. Naar verluidt vielen de tenues in de smaak.

In oktober liet Footy Headlines, dat doorgaans goed ingevoerd is over nieuwe ontwerpen van shirts, al uitlekken dat Barcelona komend seizoen teruggaat naar strepen. Deze voetbaljaargang speelt de topclub met blokjes op het shirt, een ontwerp dat veel kritiek opleverde. Nu keert Barcelona terug naar de strepen, maar is de kleur wel opvallend te noemen.

??| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21 – Which one do you like the most? ?? pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb — +Barça ?? (@plusbarca_) October 9, 2019

De Catalaanse grootmacht gaat een felle kleur geel verwerken in het tenue, een ontwerp waar niet iedere fan blij mee is, zo lieten ze eerder weten op Twitter. Toch lijkt het grootste gedeelte van de aanhang van Barcelona blij dat men terugkeert naar de strepen. Ook de spelers van Barcelona zouden enthousiast hebben gereageerd.

"Over het algemeen valt het nieuwe tenue in de smaak bij de spelers van Barcelona", schrijft journalist Miguel Rico. Enkele spelers van Barcelona zouden al in de nieuwe shirts hebben geposeerd. Het tweede tenue van Barcelona wordt waarschijnlijk zwart met gouden randen. Het derde shirt zal de kleuren roze en zwart bevatten.