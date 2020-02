Sterling baalt van ‘hype’ rond Liverpool en gaat in op interesse Real Madrid

Raheem Sterling is in het verleden meermaals gelinkt aan Real Madrid. In november werd in verschillende buitenlandse media nog gemeld dat de Koninklijke tachtig miljoen euro wilde betalen voor de aanvaller, met Gareth Bale als onderdeel van de deal. Sterling is echter niet van plan om Manchester City van de ene op de andere dag te verlaten.

"Die verhalen komen constant voorbij", verwijst Sterling in gesprek met AS naar de vermeende interesse van Real. "Ik ben speler van Manchester City en daar geniet ik ook van, zelfs nu het niet zo goed gaat in de Premier League. We focussen ons volledig op de Champions League. Maar ik blijf zeggen dat Real een geweldige club is, het weer daar is fantastisch. Desondanks ben ik zeer gelukkig bij Manchester City." Real is toevallig de tegenstander van de Engelsen in de achtste finale van de Champions League.

The Citizens veroverden de landstitel tweemaal op rij. Sterling baalt echter van het feit dat er zo weinig individuele prijzen naar spelers zijn gegaan in de afgelopen jaren. "Kevin De Bruyne was echt buitenaards goed toen we kampioen werden in 2018, maar de prijs voor Speler van het Jaar ging naar een andere speler (Mohamed Salah, red.). Elk jaar als wij iets winnen gaat die prijs naar een speler van een andere club. Wij hebben daar echter geen invloed op, dus we blijven doorgaan."

In de optiek van Sterling zou een kampioensploeg een Speler van het Jaar moeten leveren. Hij denkt dan ook dat de beste speler van de jaargang 2019/20 bij de aanstaande kampioen Liverpool speelt. "Dat lijkt mij een zekerheidje", concludeert de vleugelaanvaller. "Wij kunnen met Manchester City vijfmaal kampioen worden, maar dan zullen we nog steeds niet met hetzelfde respect worden behandeld."