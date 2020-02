‘Hij moet minder vaak met halters spelen in de gym van Ajax’

Ajax verloor donderdagavond met 2-0 van Getafe in de Europa League. De formatie van Erik ten Hag raakte gefrustreerd van het destructieve spel van de thuisploeg en moest vlak voor tijd nog een treffer incasseren, waardoor kwalificatie voor de volgende ronde een lastig karwei is geworden. Henk Spaan constateert dat Ajax ook naar zichzelf moet kijken.

Menigeen kwam tot de conclusie dat Ajax erbarmelijk spel voor de dag legde en Spaan is het daarmee eens. "Hoezeer ik me ook heb geërgerd 'en velen met mij' aan die knokploeg afkomstig van de verkeerde kant van het spoor in Madrid, Ajax speelde als gymnasiale watjes uit Amsterdam-Zuid, niet opgewassen tegen de wetten van de straat", schrijft Spaan in Het Parool.

De journalist wijst met de beschuldigende vinger onder meer naar het falen van routinier Dusan Tadic. Spaan geeft in zijn rubriek Spaan geeft punten de Servische aanvaller een vier. "Tadic moet minder vaak met halters spelen in de gym en gewoon pass- en trapoefeningen doen om de bal ooit nog eens bij een medespeler te kunnen krijgen."

Spaan stelt dat Hakim Ziyech, die onlangs terugkwam van een blessure, eveneens erg tegenviel in het duel met de huidige nummer drie van Spanje. "Dat Ziyech een slechte dag had kun je wijten aan een gebrek aan ritme. Hij moet gewoon superfit zijn om doorslaggevend te worden en dat was hij niet. Hij kwam maar tot één goede verdedigende actie", constateert de columnist.