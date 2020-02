Juanfran opgetogen door Ajax-deal: ‘Ik heb veel liefde en respect voor hem’

Juanfran is opgetogen dat Antony de stap naar Europa gaat maken. Hoewel de transfer van de aanvaller van São Paulo naar Ajax nog niet helemaal rond is, lijkt een zomerse overstap van de jongeling een kwestie van tijd. Juanfran, voorheen jarenlang back van onder meer Atlético Madrid en tegenwoordig actief bij bij de Braziliaanse club, is blij voor zijn teamgenoot.

"Ik heb veel liefde en respect voor hem", zegt de veteraan in gesprek met ESPN over de negentienjarige Antony. "Ik zie hem als mijn kleine broertje, ik probeer hem te helpen waar ik kan. Dat zal ik ook blijven doen, om ervoor te zorgen dat hij alles goed zal blijven doen", aldus Juanfran, die verwacht dat zijn ploeggenoot gaat slagen in Europa.

Transferprofiel - Antony

"Antony heeft de kwaliteiten om te slagen in de absolute top, maar hij zal hard moeten werken om sterker en stabieler te worden. Ik weet wel zeker dat hij gaat slagen in Europa", besluit de vleugelverdediger over Antony, die officieel nog tot medio 2024 vastligt. Onlangs onderging de aanvaller de medische keuring en deze heeft hij succesvol doorstaan, waardoor een transfer naar Ajax lonkt.

Antony lijkt op korte termijn gepresenteerd te gaan worden door Ajax. De koploper van de Eredivisie betaalt naar verluidt een bedrag dat op kan lopen tot 29 miljoen euro. Naast bonussen valt hier ook een deal onder die de Amsterdammers de volledige transferrechten voor David Neres geeft. São Paulo heeft op het moment nog twintig procent van deze rechten in zijn bezit.