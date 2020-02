Bedroefde tienjarige fan kan recordjacht van Liverpool niet afwenden

Liverpool is op recordjacht. De gedoodverfde kampioen van de Premier League is al 43 wedstrijden op rij ongeslagen in de competitie en heeft de langste reeks aller tijden in zicht: in 2003 en 2004 bleef Arsenal 49 opeenvolgende duels zonder nederlaag. Niet iedereen wordt gelukkig van het succes van Liverpool: een tienjarige supporter van Manchester United besloot voor een schoolopdracht een brief te schrijven aan trainer Jürgen Klopp met de vraag of hij zijn ploeg kon laten verliezen. Tot verbazing van de ouders van de jonge fan reageerde Klopp op de brief.

"Liverpool wint veel te veel wedstrijden. Als jullie nog negen wedstrijden winnen, hebben jullie de langste ongeslagen reeks ooit in Engeland", schreef de jonge Daragh Curley op het moment dat de ongeslagen reeks veertig duels omvatte. "Als Manchester United-fan is dat heel treurig. Laat Liverpool de volgende keer alsjeblieft verliezen. Laat andere ploegen scoren. Ik hoop dat ik u ervan heb overtuigd om geen landskampioen te worden en nooit meer een wedstrijd te winnen."

Klopp was niet overtuigd, maar besloot wel iets van zich te laten horen aan de tienjarige voetbalfan. "Ik wil je allereerst bedanken voor je brief. Ik besef dat je niet naar mij hebt geschreven om me succes te wensen of iets in die richting, maar het is altijd leuk om te horen van een jonge voetballiefhebber. Helaas kan ik op dit moment niet voldoen aan je verzoek", schrijft de oefenmeester. "Althans, ik kan er niet voor kiezen om de ploeg te laten verliezen."

Jurgen Klopp tells young Man Utd fan 'I can't make Liverpool lose' https://t.co/X2X4zMHamT — BBC News England (@BBCEngland) February 21, 2020

"Hoe graag je dat ook zou willen, het is mijn taak om er alles aan te doen om de ploeg te laten winnen. Er zijn wereldwijd miljoenen mensen die daarop hopen, dus die wil ik niet teleurstellen", legt Klopp uit. "Gelukkig voor jou hebben we in het verleden wedstrijden verloren en zullen we ook in de toekomst wedstrijden gaan verliezen, want dat is voetbal. Als je zo jong bent als jij, denk je dat dingen altijd zullen zijn zoals ze nu zijn. Maar als iemand van 52 kan ik je vertellen dat dat zeker niet het geval is."

"Maar, als ik je brief lees, denk ik wel dat jouw passie voor het voetbal en voor jouw club niet zullen veranderen", voegt Klopp eraan toe. "Manchester United mag zich gelukkig prijzen met jou. Ik hoop dat, als we nog meer wedstrijden winnen en meer prijzen pakken, je niet al te teleurgesteld zult zijn. Ondanks dat onze clubs grote rivalen zijn, hebben we ook wederzijds respect voor elkaar. Dat is waar het voetbal om draait." De vader van Daragh kon amper geloven dat Klopp een brief aan zijn zoon had verstuurd, zegt hij tegen de BBC.

Gordon Curley vertelt dat de meeste klasgenoten van zijn zoon ervoor kozen om een fanbrief te versturen aan hun idolen, maar dat Daragh een andere route koos. "Toen mijn vrouw Tricia bij het postkantoor was, kreeg ze te horen dat er een aangetekende brief voor Daragh Curley was afgeleverd. Ze vroeg zich af wie hem een aangetekende brief zou sturen. Toen ze het aan Daragh vroeg, zei hij: 'Oh, dat is Jürgen Klopp.' En het was daadwerkelijk Jürgen Klopp. Hij lijkt me een heel, heel goede man. Wat ik het mooiste vind aan de brief, is dat het gaat over sportiviteit en respect. Het is heel goed om het daarover te hebben met een tienjarige jongen."