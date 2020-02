Marco Bizot: ‘Cillessen staat er ook als hij drie jaar niet speelt’

AZ-doelman Marco Bizot droomt ervan om met het Nederlands elftal naar het EK te gaan. De keeper is bezig aan een sterk seizoen in Alkmaar en behoort tot de drie kanshebbers die komende zomer voor een plek tussen de palen mogen gaan strijden op het Europese eindtoernooi. Vier maanden voor aanvang van het toernooi zegt Bizot er nog niet veel mee bezig te zijn.

Jasper Cillessen, eerste keeper van Oranje, verliet Barcelona afgelopen zomer voor Valencia zodat hij met oog op het EK veel aan spelen toe zou komen. De sluitpost is echter niet zeker van een basisplaats en is pas sinds kort hersteld van een blessure. Oranje-concurrent Jeroen Zoet raakte zijn basisplaats bij PSV kwijt en speelt tegenwoordig op huurbasis voor FC Utrecht, terwijl Kenneth Vermeer Feyenoord heeft verlaten voor een Amerikaans avontuur bij Los Angeles FC. Bizot lijkt derhalve een goede kans te maken op een plek bij de Oranje-selectie, al heeft hij nog concurrentie van Norwich City-doelman Tim Krul. Ook andere keepers worden genoemd, onder wie Justin Bijlow.

“Iedereen heeft het erover”, reageert Bizot in gesprek met Voetbal International na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen LASK Linz in de zestiende finales van de Europa League. “Hoe meer mensen van buitenaf erover praten, hoe minder druk ik me erom hoef te maken. Ik kan toch niks anders doen dan het laten zien op het veld. Iedereen wil naar het EK en het is fantastisch om dat mee te maken. Het is een jongensdroom om daar te staan. In plaats van dat je op een plein naar het voetbal staat te kijken, kijken de mensen naar jou. Dat zijn de mooiste dingen die je kan meemaken in het voetbal en het leven. Hard werken en je wedstrijden spelen. Als het zo is, dan is het zo.”

Dat Cillessen geen vaste basisplaats heeft bij Valencia, wil volgens Bizot niets zeggen met oog op het EK. “Ik ken Jasper heel goed en hij is een fantastische keeper. Cillessen staat er ook als hij drie jaar niet speelt. Dat weten we van hem. Er zijn heel veel andere goede keepers. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en stijl. Het is maar net hoe de bal rolt. Je moet er gewoon alles aan doen, hard werken. Het zou uberhaupt al fantastisch zijn als je onderdeel bent van de selectie. Ik denk dat dat het realistische beeld is. Wat er extra bijkomt, dat zien we te zijner tijd wel.”