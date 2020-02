Mario Balotelli door tiener beschuldigd van verkrachting na duel met Ajax

Mario Balotelli wordt door een minderjarige tiener beschuldigd van verkrachting. Op 26 juli 2017, kort nadat Balotelli met OGC Nice een wedstrijd tegen Ajax (1-1) had gespeeld in de derde voorronde van de Champions League, zou hij een meisje van destijds zestien jaar hebben gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen. Balotelli ontkent de aantijgingen met klem en stapte eerder naar de politie dan het meisje zelf, bericht Nice-Matin.

In Italië zijn twee verschillende onderzoeken geopend: een in Brescia, waar Balotelli momenteel woont en voetbalt, voor de mogelijke verkrachting van een minderjarig meisje. Ondertussen loopt in Vicenza, de woonplaats van het vermeende slachtoffer, een ander onderzoek naar de mogelijkheid dat zij de aanvaller van Brescia afperst. Het kamp-Balotelli beweert dat de advocaat van het meisje een betaling van 100.000 euro eiste, anders zou hij juridische stappen ondernemen. Volgens Balotelli heeft het meisje allereerst gelogen over haar leeftijd en was er bovendien geen sprake van verkrachting.

Op 15 januari 2018, iets minder dan een halfjaar na de bewuste avond, meldde het meisje zich samen met haar advocaat op het politiebureau. Ze leverde een gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenissen in de zomer van 2017. Ze was op vakantie aan de Riviera, het oostelijke deel van de Côte d'Azur, en bezocht een vriendin in Nice. Ze zouden op een avond in de auto achternagezeten zijn door een zwarte sedan, waarin twee mannen zaten. Een van hen leek erg op Balotelli. Het is onduidelijk of en in welke mate Balotelli en het meisje op dat moment al met elkaar hadden gepraat.

"Ik heb hem die avond een bericht gestuurd op Instagram om te vragen of hij het inderdaad was. Hij bevestigde dat hij het was, waarna we berichtjes naar elkaar stuurden", wordt de tiener geciteerd in haar verklaring. "Hij stelde voor om samen uit te gaan." Nog die avond spraken ze voor het eerst af: volgens het meisje zagen ze elkaar op een privéstrand, waar ze tot laat in de avond met elkaar praatten. Daarna spraken ze opnieuw af. Tijdens de tweede ontmoeting zouden ze twee flessen whisky hebben opgedronken. "Ik ben niet gewend aan alcohol. Ik was duizelig", zegt ze. Balotelli en het meisje zouden die avond hebben gezoend.

Op de avond van 26 juli, enkele uren nadat Nice dankzij een doelpunt van Balotelli voor eigen publiek had geremiseerd tegen Ajax in de eerste onderlinge ontmoeting in de voorronde, nodigde Balotelli het meisje uit om naar Choko te komen. Dat is een nachtclub waar spelers van de club vaak te vinden zijn. "Hij zei dat hij zijn doelpunt wilde vieren met zijn teamgenoten. Ik zei dat ik al plannen had gemaakt om naar de High Club te gaan (een andere nachtclub, red.). Verrassend genoeg ging hij met mij mee daarheen."

Haar hoofd sloeg op hol: het meisje kon niet geloven dat 'zo'n belangrijk persoon' zoveel aandacht aan haar gaf. "Hij gaf me complimenten en zelfvertrouwen. Hij nodigde me uit in een kamer voor ons tweeën en zoende me. Ik stelde voor om te dansen, maar hij was bang dat mensen foto's van hem zouden nemen en vroeg om samen naar een rustigere plek te gaan. Daar zei ik 'ja' tegen, want ik kende zijn ware intenties niet", vervolgt ze in haar verklaring tegenover de politie. "Ik vond hem echt leuk en ik vertrouwde hem. Ik dacht dat er niets slechts zou gebeuren."

Op dat moment kantelde de situatie echter, aldus het meisje. Ze beschuldigt de aanvaller ervan haar te hebben uitgekleed en te hebben gedwongen tot seks. Ze weigerde, maar daar liet Balotelli zich volgens haar niet door tegenhouden. "Ik wilde huilen. Ik voelde me verstijfd." Balotelli zelf erkent een seksuele relatie met het meisje te hebben gehad, maar ontkent dat er sprake was van verkrachting. De Italiaan was zelf op 22 december 2017, enkele weken voordat de tiener haar verhaal deed, zelf al naar de politie gestapt met zijn advocaten. Hij beschuldigde de jonge vrouw en haar advocaten van afpersing door middel van het eisen van 100.000 euro om juridische stappen af te wenden.

Balotelli stelt dat hij op straat werd aangesproken door 'twee jonge meisjes' die hem hadden herkend. Dat waren het vermeende slachtoffer en haar vriendin. "We hielden contact via Instagram. We hebben elkaar meerdere keren gezien", zo beaamt hij. Balotelli vroeg het meisje naar haar leeftijd. Ze claimde achttien jaar te zijn en toonde een identiteitsbewijs waarop dat ook daadwerkelijk stond, zo klinkt het. Balotelli bevestigt de afspraak van een paar dagen later op een strand, waar het meisje samen met enkele vrienden 'whisky dronk en wiet rookte'. Het meisje probeerde de spits te versieren, zegt hij, maar op die avond bood hij haar enkel een rit naar huis aan met de auto. "Daarna kreeg ik meerdere berichten van haar. Ze stond erop dat we elkaar weer zouden ontmoeten."

Op 26 juli troffen ze elkaar inderdaad in de High Club. Die avond hadden de twee seks, bevestigt de 29-jarige Balotelli. Volgens hem nam het meisje echter het initiatief tot seks en was er sprake van wederzijdse instemming. "Toen ik daar kwam, begon ze meteen tegen me aan te schuren en ging ze op mij zitten. We zoenden, maar ik zag iedereen kijken en schaamde me." Ze gingen vervolgens inderdaad samen naar een rustigere plek, waar de tiener 'haar broek uitdeed'. "Ze oogde onbevangen." Ze sloten de avond af op het strand. "We bleven zoenen en hadden nog een keer seks, maar ze voelde zich niet goed, dus stopte ik."

Na de onenightstand kreeg Balotelli geen berichten meer van het meisje, totdat hij enkele weken later 'een vreemd telefoontje' ontving. Het meisje onthulde in dat gesprek dat ze zestien jaar was, aldus Balotelli, en beschuldigde hem van gewelddadige handelingen. Daarna nam ook de advocaat van het meisje contact op met de spits: hij dreigde uit de school te klappen over de incidenten. Balotelli stelde voor dat ze elkaar zouden ontmoeten en tijdens dat gesprek zou de advocaat hebben aangegeven dat hij voor een bedrag van 100.000 euro zou afzien van juridische stappen. "Daarom besloot ik naar de autoriteiten te stappen", geeft hij aan. Op 24 maart vindt een eerste hoorzitting van de zaak plaats.