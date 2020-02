‘Nieuw contract Dick Advocaat tot 2021 bij Feyenoord kwestie van tijd’

Dick Advocaat gaat zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengen. Althans, dat schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. Volgens de chef voetbal van de krant zitten de clubleiding en Advocaat regelmatig samen over de invulling van het nieuwe Eredivisie-seizoen en is het slechts een kwestie van tijd voordat de club naar buiten brengt dat het contract van de trainer met een jaar verlengd wordt tot medio 2021.

De 72-jarige Advocaat nam eind oktober het stokje over van de opgestapte Jaap Stam. De Rotterdammers zijn sinsdien aan een ongekende inhaalslag bezig, met de huidige derde plaats als gevolg. “In de Eredivisie is hij met negen overwinningen en twee gelijke spelen nog altijd ongeslagen en in de KNVB Beker is Feyenoord inmiddels doorgedrongen tot de halve finale. De rust aan het bestuurs- en directie-front is teruggekeerd en geen enkele bestuurder waagt het met modder te gooien naar ’collega’s’. Want zou dit ten koste gaan van de prestaties, dan vlieg je als bestuurder met pek en veren De Kuip uit”, schrijft Driessen.

Volgens Driessen is er veel verbeterd sinds de aanstelling van Advocaat. “De Feyenoorders zijn intussen conditioneel op niveau, bijna allemaal fit, beter geworden en ook veel meer waard. Zoals Steven Berghuis en Marcos Senesi, voor wie Feyenoord al het dubbele kon ontvangen (zo’n vijftien miljoen euro) en voor wie wekelijks Italiaanse topclubs op de tribune zitten”, zo klinkt het. “Wel gedwongen door blessures bracht Advocaat tegen zijn reputatie in veel jeugdspelers. Hij gaf Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Tyrell Malacia, Orkun Kökcü en Luis Sinisterra zoveel vertrouwen dat ze zijn uitgegroeid tot vaste basisspelers.”

Driessen stelt dat er alle reden is om Advocaat ook volgend seizoen binnenboord te houden. “Zijn houdbaarheidsdatum is lang niet verstreken en dat weten Sjaak Troost en technisch directeur Frank Arnesen ook. Volgens Advocaat mag hij nog even nadenken over een nieuw dienstverband, maar weten Feyenoord en hij naar eigen zeggen hoe de gezamenlijke toekomst eruit komt te zien en zitten partijen regelmatig aan tafel over de personele invulling van de selectie voor volgend seizoen. Vandaar dat het slechts dagen tellen is alvorens Feyenoord en Advocaat bekendmaken het contract van de Hagenaar te verlengen tot medio 2021.”