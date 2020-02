‘ADO Den Haag wil alweer af van ‘grove inschattingsfout’ Alan Pardew’

Het vertrouwen in Alan Pardew is bij ADO Den Haag helemaal verdwenen, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De 58-jarige Engelse trainer werd in huis gehaald na het vertrek van Alfons Groenendijk en inmiddels verlangt men in Den Haag terug naar de opgestapte coach, zo klinkt het. Volgens de krant is het aanstellen van Pardew een ‘grove inschattingsfout’ geweest en stevent de club hard af op degradatie. ADO is terug te vinden op de zeventiende plaats en het gat met de veilige vijftiende positie bedraagt met nog elf wedstrijden voor de boeg vijf punten.

Binnen ADO zou er een stroming zijn die alweer van Pardew af wil. Het ontslaan van de trainer zou tot een immens financieel verlies leiden, maar intern ziet men bij de club dat op deze manier degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie dichtbij komt. Onder leiding van algemeen directeur Mohammed Hamdi haalde Pardew liefst acht huurspelers naar Den Haag. Vooralsnog voegen zij weinig toe aan de het spel van de degradatiekandidaat.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft Pardew weinig kennis van het Nederlands voetbal. ‘Wie er in de Eredivisie spelen? Pardew lijkt er geen flauw benul van te hebben. Vorige week, melden ingewijden, wist hij nog niet of en waar competitieduels op tv te zien zijn’, zo klinkt het. In de kleedkamer begint het te rommelen en ontstaat er een tweespalt tussen Nederlanders en Engelsen. Pardew heeft het voor het zeggen bij ADO en zijn assistenten Chris Powell en Paul Butler spreekt de trainer amper tegen.

Mocht ADO degraderen, dan ziet het de acht huurlingen direct vertrekken. Daarna blijft de club achter met een Eredivisie-houshouding die in de Keuken Kampioen Divisie geen stand kan houden. Het resterende Eredivisie-programma geeft ADO nog een beetje houvast, want de komende weken komen Fortuna Sittard, FC Emmen en PEC Zwolle nog op bezoek in Den Haag. Zaterdag staat de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma.