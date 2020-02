Spaanse kranten: ‘Van de Beek verkeert in slecht gezelschap: Ziyech’

Getafe diende Ajax donderdagavond een pijnlijke nederlaag in de Europa League toe. Het team van trainer Erik ten Hag had in het eerste duel in de zestiende finales van het Europese toernooi niets in te brengen tegen de huidige nummer drie van LaLiga: 2-0. Het betekende voor Ajax de eerste uitnederlaag in Europa sinds augustus 2017, toen Rosenborg BK met 3-2 te sterk was voor de ploeg van toenmalig trainer Marcel Keizer. De kranten in Spanje zijn unaniem lovend over de prestatie van Getafe, dat liefst elf van de laatste vijftien wedstrijden in alle competities in winst heeft omgezet, en zetten vraagtekens bij de ‘teloorgang’ van Ajax ten opzichte van de Europese triomftocht van afgelopen seizoen. ‘Getafe geeft Ajax voetballes’, zo staat er boven het wedstrijdverslag van AS.

Dat Ajax in de voorstad van Madrid niet één keer op doel schoot, wordt meermaals aangehaald. “Ajax heeft, historisch gezien, een van de beste voetbalscholen op de aardbol. Maar het icoon van het fútbol total kreeg een voetballes die niet snel vergeten zal worden: Getafe stond niet toe dat er ook maar één keer op doel werd geschoten. Bordalás gaf Ten Hag voetballes. In het spel der strategieën waar beide trainers zich aan waagden, alsof het een schaakbord was, werd Ten Hag schaakmat gezet. Toen Ajax bij de loting als tegenstander uit de bus kwam, gaf niemand een stuiver voor de kansen van Getafe. Het elimineren van Ajax is nu echter mogelijk. De return in Amsterdam wacht nog, maar het is Ajax dat in nood verkeert. Een club die viermaal het allerbelangrijkste Europese toernooi won, heeft verloren van ‘een minder team’.”

AS wijst er ook op dat Valencia afgelopen weekeinde ook niet één keer op doel schoot. “Bordalás slaagde erin om een Ajax te minimaliseren dat een paar maanden geleden met modern, dynamisch en enthousiast voetbal Real Madrid de baas was in het Santiago Bernabéu”, verwees men naar de 1-4, die hoe dan ook al ruim elf maanden geleden plaatsvond. “Je tong doet heus geen pijn als je een team als Getafe met complimenten bedelft, als je Ajax en Valencia, ploegen met zo veel méér mogelijkheden, de baas bent.” Donny van de Beek scoorde geen punten. “Van de Beek gaf in het Bernabéu een gala-voorstelling weg en wordt gezien als een versterking voor Real Madrid voor komend seizoen, maar hij werd volledig overlopen door Mauro Arambarri en Nemanja Maksimovic.”

Bij Marca valt te lezen dat ‘Ajax inmiddels de voetbalschool van Bordalás kent’. “Cruyff, Bergkamp, Van Basten, Seedorf, Rinus Michels...en Bordalás”, zo somt de meest verkochte sportkrant van Spanje op. “De trainer van Getafe is geen Nederlander, heeft nooit deel uitgemaakt van Ajax, heeft wellicht nog nooit een stap op het trainingscomplex van Ajax gezet, maar na vanavond maakt hij deel uit van de geschiedenis van de Nederlandse club. Simpelweg omdat Ajax en zijn spelers onder Bordalás hebben geleden. Onze lezers en de liefhebbers van voetbal in het algemeen genieten van hun manier van voetballen, van hun stijl, van hun methodiek, maar in het Coliseum Alfonso Pérez en voorlopig in deze dubbelstrijd met Ajax, werd gespeeld zoals Getafe dat wilde. In Spanje zijn we wellicht gewend aan dit voetbal van Getafe, maar in Europa speelt Getafe net zo. Of het was wellicht zelfs efficiënter dan gebruikelijk."

"Niemand in Europa kan als Getafe spelen. Het voetbal van Getafe start in de aanval, en niet zozeer vanwege bijvoorbeeld de afronding”, zo analyseert men het spel van los Azulones. “Meer vanwege de arbeid die wordt verricht en de druk die wordt gezet. Het begon vanavond bij Jaime Mata en Deyverson en het werd daarna voortgezet door Ángel en Jorge Molina. Maar ook omdat achter de aanval met Arambarri en Maksimovic twee soldaten met meerdere zuurstofflessen staan. Ze voorkwamen dat Van de Beek en consorten in het spel voorkwamen. Aan de zijkanten twee verschillende speelstijlen: het verticale voetbal van Marc Cucurella en de arbeid die Allan Nyom verricht. Voeg daar de defensieve linie aan toe, met een Djené Dakonam die altijd aan de eisen voldoet en hard werkt.” Marca vraagt zich zelfs af of Ajax in het Coliseum Alfonso Pérez wel met elf man binnen de lijnen stond. “Met z’n allen zorgden ze ervoor dat Dusan Tadic, Ryan Babel en Hakim Ziyech en consorten niet meer terug willen naar Getafe. Of wellicht kwamen ze niet eens opdagen, daar ze niet op het veld te zien waren.”

‘Getafe laat Ajax ontredderd achter’, zo is de kop van kwaliteitskrant El Pais. Maar ook: ‘Ajax verdampt in de hel van Getafe’. “Het voetbal lacht Getafe toe en keert Ajax de rug toe. Ajax veranderde van het schoolvoorbeeld van offensieve innovatie in een team dat in negentig minuten tijd niet één keer op doel kon schieten. Getafe schoot vier keer op doel en scoorde tweemaal.” De krant wijst erop dat Ajax afgelopen seizoen geen spits nodig had om ver in Europa te komen. “Het was een team vol enthousiastelingen die naar hartenlust combineerden. De geblesseerde David Neres is nu op links vervangen door een tank, Ryan Babel. En in de punt van de aanval staat nog een tank, met bovendien een dubbele wand: Lassina Traoré. Aan de rechterkant, waar niemand zijn beoogde één-twee’s beantwoordt, verbittert de genialiteit van Tadic. Op het middenveld verkeert de wegkwijnende Van de Beek in slecht gezelschap: Hakim Ziyech. Een speler die liever richting de buitenkant speelt, maar centraler moeten spelen na het vertrek van Frenkie de Jong. Als Ajax al op voorhand twijfels had voordat men het veld betrad, is Getafe erin geslaagd om het animo naar het nulpunt te laten dalen. De schade viel nog enigszins mee omdat Lisandro Martinez meermaals bij de les was en samen met Daley Blind een soort van muur zonder hoop vormde.”

De kop van Mundo Deportivo is ook veelzeggend: ‘Ajax veegt Getafe op’. “Toen de bal eenmaal rolde op het veld, werd al snel duidelijk dat het niet een van de magische avonden van Ajax van afgelopen seizoen zou worden. Bordalás was erop uit om het spel van Ten Hag te verstikken. Géén korte combinaties, maar duels óm de bal. Het werden negentig minuten vol heuse terreur voor de Nederlanders. Balveroveringen, duels om de bal en verticale oplossingen waren het recept om een Ajax waar een jaar geleden heel de wereld verliefd op werd, in zijn geheel op te vegen.” Ook Sport neemt geen blad voor de mond: ‘Te veel Bordalás voor te weinig Ajax’. “Dit Getafe is nergens bang voor. Het team van Bordalás vertrouwt zo ontzettend veel op zijn stijl dat het vrijwel onverslaanbaar is”, concluderen de Catalanen. “Een lastige tegenstander waar teams als Ajax, dat graag de bal rondspeelt, het lastig tegen hebben. Een armzalige versie van Ajax werd overlopen door een Getafe dat dromen heeft. Amsterdam moet nog. Dit elftal heeft geen plafond.”