Nederland wordt na Ajax-debacle serieus bedreigd door Oekraïne en Oostenrijk

Ondanks de nederlaag van Ajax en het gelijkspel van AZ donderdagavond in de Europa League, hoeft Nederland als voetballand niet te wanhopen. De behaalde punten van de Nederlandse clubs van vóór de winterstop zijn zeer waarschijnlijk genoeg om dit seizoen in de cruciale top-10 op de coëfficiëntenranking te blijven. Toch vormen Oekraïne en Oostenrijk een serieuze bedreiging.

Voor dit seizoen is nummer tien Oekraïne vrijwel zeker de enige die nummer negen Nederland nog kan bedreigen. De Oekraïners zagen Shakhtar Donetsk met 2-1 winnen van Benfica, mogen daardoor 0,4 punt bijschrijven, en hebben bovendien een uitstekend perspectief op meer punten in het verdere verloop van de Europa League. Oekraïne staat nu nog 1,65 punt achter op Nederland, een gat dat voor Shakhtar in theorie te overbruggen is als AZ en Ajax uitgeschakeld zouden worden.

Mocht Nederland door Oekraïne worden gepasseerd, dan hoeft dat geen ramp te zijn. Plek negen en tien op de ranking geven namelijk recht op dezelfde Europese tickets voor het seizoen 2021/22. Door dit seizoen in de top-10 te eindigen mag de landskampioen van de Eredivisie van 2021 direct instromen in de Champions League. Zelfs de top-11 kan daarvoor genoeg zijn, maar dan moet de Champions League-winnaar van 2021 zich via de competitie óók kwalificeren voor het elitetoernooi.

Door het 1-1 gelijkspel van LASK Linz maakt de Oostenrijkse ploeg een aardige kans om verder te gaan in het Europa League-toernooi. De andere deelnemer, Red Bull Salzburg, ging wel onderuit bij Eintracht Frankfurt (4-1). Oostenrijk staat nu nog twaalfde op de ranking en vormt voor dit seizoen geen bedreiging, maar kan vanaf volgend seizoen enorme stappen gaan zetten.

Volgend seizoen vallen namelijk voor alle landen de punten van het seizoen 2015/16 weg (het gaat namelijk steeds om de laatste vijf seizoenen). Oostenrijk scoorde dat jaar slechts 3,8 punt, terwijl België (7,4) Nederland (5,75), Oekraïne (9,8) en Turkije (6,6) beduidend betere scores gaan kwijtraken. Het Alpenland compenseert volgend seizoen dus in één klap veel punten op de concurrentie, zonder daarvoor een wedstrijd te hoeven spelen.

De coëfficiëntenranglijst per 28 november

LAND 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 RANKING ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 10,100 (+0,4) 49,049 4/5 7. Rusland 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666 (+0) 45,549 0/6 8. België 7,400 12,500 2,600 7,800 7,400 (+0,2) 37,700 2/5 9. Nederland 5,750 9,100 2,900 8,600 9,000 (+0,2) 35,550 2/5 10. Oekraïne 9,800 5,500 8,000 5,600 5,000 (+0,4) 33,900 1/5 11. Turkije 6,600 9,700 6,800 5,500 4,200 (+0) 32,800 1/5 12. Oostenrijk 3,800 7,375 9,750 6,200 5,200 (+0,2) 32,325 2/5 13. Denemarken 5,500 8,500 5,250 4,875 3,575 (+0,2) 32,325 1/4 14. Tsjechië 7,300 5,500 5,500 6,500 2,500 (+0) 27,300 0/5

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS 1 t/m 4 4 direct 2 direct, 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct, 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct, 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 direct, 2 voorronde 11 en 12 2 voorronde 1 direct, 2 voorronde 13 t/m 15 2 voorronde 3 voorronde

Uitleg puntentelling

De landenranking is doorslaggevend voor het aantal clubs dat een land mag afvaardigen naar de Champions League en Europa League. De puntentelling is het eenvoudigst uit te leggen aan de hand van dit voorbeeld: als Ajax een overwinning boekt in een Europees hoofdtoernooi, levert dat de club 2 punten op. Een gelijkspel levert de club 1 punt op. Voor het land, Nederland in dit geval, wordt dat puntenaantal gedeeld door het aantal deelnemende Europese clubs aan het begin van het seizoen. Dat betekent dat een overwinning van Ajax voor Nederland 2 punten / 5 deelnemers = 0,4 punt oplevert. Een gelijkspel is goed voor 1 / 5 = 0,2 punt.

Ook voorrondewedstrijden tellen mee, al is dat slechts voor de helft. Een overwinning levert voor een club in de play-offs dus 1 punt op, terwijl een gelijkspel goed is voor 0,5 punt. Voor het land worden ook die punten gedeeld door het aantal deelnemende teams.

Bovendien zijn er bonuspunten te verdienen voor clubs (en dus indirect ook voor landen). De verdeling van de bonuspunten is als volgt:

- Voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League krijgt een club 4 bonuspunten.

- Voor het bereiken van de laatste zestien van de Champions League krijgt een club 4 bonuspunten.

- Voor het bereiken van de achtste finales, kwartfinales, halve finales en finale van de Champions League krijgt een club 1 bonuspunt per ronde.

- Voor het bereiken van de kwartfinales, halve finales en finale van de Europa League krijgt een club 1 bonuspunt per ronde.