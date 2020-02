Arsenal dankt Leno en Lacazette; Justin Kluivert ziet concurrent schitteren

Arsenal heeft donderdagavond een belangrijke stap gezet richting de achtste finales van de Europa League. Het team van trainer Mikel Arteta speelde geen grootse wedstrijd op bezoek bij het Griekse Olympiacos Piraeus, maar stapte dankzij een laat doelpunt van Alexandre Lacazette uiteindelijk wel als winnaar van het veld: 0-1. De Engelsen verschaften zichzelf zo een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Londen. AS Roma won tegelijkertijd met 1-0 van AA Gent. Justin Kluivert deed als invaller ongeveer tien minuten mee bij de Romeinen en zag zijn directe concurrent Cristian Pérez uitgroeien tot matchwinner.

Olympiacos Piraeus - Arsenal 0-1

Arteta koos vanavond voor vrijwel zijn sterkst mogelijke basiself. Nicolas Pépé begon op de reservebank en Mesut Özil was vanwege privéomstandigheden niet afgereisd naar Griekenland, maar verdere verschenen de bekende namen aan de aftrap bij the Gunners. Olympiacos verkocht zijn huid duur in eigen huis en kreeg in de eerste helft twee uitstekende kansen om te scoren. Bernd Leno redde echter adequaat op een volley van Mathieu Valbuena en een onbedoelde inzet van teamgenoot David Luiz.

Namens Arsenal kreeg Lacazette de beste kans van de eerste helft: na voorbereidend werk van Gabriel Martinelli schoot de Fransman wild naast. Na de onderbreking zwijnde Arsenal. Ousseynou Ba zette achttien minuten voor tijd het hoofd tegen een vrije trap van Valbuena, maar Leno was opnieuw de reddende engel van Arsenal. De formatie van Arteta speelde zelf weinig klaar en leek genoegen te moeten nemen met een doelpuntloze remise, maar negen minuten voor tijd schoot Lacazette de Londenaren op aangeven van Bukayo Saka alsnog naar een nipte overwinning.

AS Roma - AA Gent 1-0

Kluivert begon op de bank, maar maakte acht minuten voor het laatste fluitsignaal zijn entree als invaller. Aan de score veranderde hij niets meer: de 1-0 eindstand was reeds in de dertiende minuut bereikt. Op het middenveld kwam een pass van Mikael Lustig niet aan, waardoor Jordan Veretout de bal kon overnemen. De Fransman vond Edin Dzeko, wiens pass richting Cristian Pérez werd verlengd door een sliding van verdediger Sven Kums. De bal kwam daardoor perfect op het pad van Pérez, die zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club produceerde. Tien minuten na de pauze knikte Bryan Cristante op de paal, al stond hij buitenspel. Aan de overzijde waren er meerdere mogelijkheden voor Gent op de 1-1, waarvan de beste halverwege het tweede bedrijf voor Laurent Depoitre. Een gelijkspel was echter niet haalbaar voor de Buffalo’s.