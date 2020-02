VAR-doelpunt helpt ploeterend AZ aan nipt gelijkspel

AZ zal over een week ruim moeten winnen óf een doelpuntrijk gelijkspel moeten afdwingen om in Europa actief te blijven. Het team van Arne Slot kon in eigen huis in het eerste duel met LASK Linz in de zestiende finales van de Europa League in de slotfase een minimale nederlaag vermijden: 1-1. Een matig resultaat voor de Noord-Hollanders, die de voorgaande duels metr NAC Breda en FC Twente verloren en een week de tijd hebben om Europese eliminatie in februari te voorkomen. Over drie dagen komt PEC Zwolle op bezoek in Alkmaar.

Al binnen een minuut leek AZ op rozen te zitten toen scheidsrechter Mattias Gestrianus een strafschop zag in een overtreding op Myron Boadu. De VAR keurde de elfmetertrap echter af: de charge werd buiten het zestienmetergebied ingezet en derhalve hield AZ slechts een vrije trap over aan het moment. Alexander Schlager bracht redding op de inzet van Teun Koopmeiners. Dat was ook meteen het meest noemenswaardige moment van de eerste twintig minuten, waarin AZ en LASK elkaar in evenwicht hield.

LASK nam na 26 minuten spelen de leiding: 0-1. Uit een ingooi komt de bal met enig fortuin bij Marko Raguz en de aanvaller schoot de bal via Ramon Leeuwin achter Marco Bizot. Het team van Slot kreeg ook in het restant van de eerste helft niet veel kansen, mede omdat de spelers slordig waren. Luttele minuten voor rust was het aan goed keeperswerk van Bizot te danken dat de bezoekers een fout van Jonas Svensson niet afstraften.

AZ begon beter aan de tweede helft en kreeg via Boadu een grote kans op de 1-1. Na voorbereidend werk van Hakon Evjen, Dani de Wit en Svensson schoot de aanvaller de bal recht op Schlager af. Luttele minuten later ging een schot van Evjen enkele meters over het doel van LASK. Het bleek echter niet de opmaat richting een gelijkmaker, daar AZ slordig bleef spelen en daarmee ook het gevaar uit het spel verdween.

Idrissi kon een kwartier voor tijd eindelijk een keer gevaarlijk worden met een actie, maar zijn schot werd gekeerd door Schlaker. De voor Idrissi ingevallen Ferdy Druijf ging als spits spelen, terwijl Boadu aan de linkerkant plaatsnam. De omzetting ten spijt, het team van Slot kwam uiteindelijk via een strafschop op 1-1. De VAR constateerde dat voormalig AZ-speler James Holland hands maakte in het strafschopgebied tijdens een kans voor De Wit en Koopmeiners faalde niet vanaf elf meter. Bijna kopte Philipp Wiesinger in de slotminuten nog de 1-2 tegen de touwen.