Robin van Persie kijkt ogen uit tijdens invalbeurt van circa tien minuten

Hoewel hij pas tien minuten voor het laatste fluitsignaal inviel, heeft Bruno Fernandes donderdagavond grote indruk gemaakt op Robin van Persie tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester United (1-1). De van Sporting Portugal overgekomen miljoenenaanwinst speelde zijn derde officiële wedstrijd voor zijn nieuwe club. Volgens Van Persie is inmiddels wel duidelijk dat Fernandes een toegevoegde waarde is.

Fernandes deed deze maand negentig minuten mee in de competitiewedstrijden tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) en Chelsea (0-2 zege). Met name op Stamford Bridge wist de Portugees zich te onderscheiden. Niet alleen kopte Harry Maguire de 0-2 binnen uit zijn corner, ook creëerde hij drie kansen, was zijn passzuiverheid tachtig procent en leverde hij de creativiteit en kracht op het middenveld waar Manchester United door de absentie van Paul Pogba grote behoefte aan had. Dat was donderdag op bezoek bij Club Brugge in korte tijd opnieuw het geval, aldus Van Persie.

Fernandes loste Diego Dalot af. Zijn enige kans om zelf te scoren kwam voort uit een vrije trap, maar die belandde in de muur. Daar rekent Van Persie hem niet op af: de aanvaller keek als analist van BT naar de wedstrijd en is bijzonder positief over de aankoop van minstens 55 miljoen euro. "Hij was ongelooflijk. Bij topspelers zie je in één oogopslag of ze iets toevoegen. Met de bal aan zijn voet is hij enorm behendig. Hij heeft de pass, de voorzet en het schot in zijn benen", somt RVP op. "Hij is een genot om naar te kijken."

De oud-speler van Manchester United is niet alleen lyrisch over Fernandes. Ook Anthony Martial, de maker van de 1-1, krijgt complimenten van de Nederlander. Al in minuut 36 bepaalde de Fransman de eindstand. Een ingooi van Maxim De Cuijper was voor Brandon Mechele, die echter niet op Martial had gerekend. De pijlsnelle Martial stormde af op het doel, trok naar binnen om Mechele met zijn lichaam achter zich te houden en rondde vervolgens af. "Dit is precies wat hem een topspeler maakt. Met dat tweede balcontact onderscheidt hij zich van andere aanvallers", vindt Van Persie.

"De meeste aanvallers zouden gewoon recht op het doel aflopen, maar hij snijdt de verdediger de pas af en creëert daarmee de ruimte. Als de verdediger hem terugtrekt of onderuithaalt, is het een rode kaart", voegt de voormalig spits toe. "Manchester United kan tevreden zijn met deze uitslag. Het is een goed resultaat. Je hebt een uitdoelpunt gemaakt en je hebt geluk gehad met de enorme kans voor Odilon Kossounou in de tweede helft." Elf minuten voor tijd liet Kossounou een gouden mogelijkheid liggen om Club Brugge de volle buit te bezorgen. Emmanuel Dennis leverde een scherpe voorzet, waarna een overstapje van Siebe Schrijvers ervoor zorgde dat de bal richting Kossounou rolde. Vanaf een meter of tien had hij Romero minstens aan het werk moeten zetten, maar de Ivoriaan schoot naast.