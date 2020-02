Toneelstukje van Ryan Babel tegen Getafe valt niet goed bij Erik ten Hag

Bij Ajax overheerst uiteraard teleurstelling na de 2-0 nederlaag van vanavond op bezoek bij Getafe. De Amsterdammers kwamen in Spanje geen enkel moment in hun spel en ergerden zich gedurende de wedstrijd zichtbaar aan de provocaties van de tegenstander. Trainer Erik ten Hag had Ajax vooraf gewaarschuwd voor het cynische spel van Getafe, maar moet na afloop toch erkennen dat zijn ploeg daar lang niet altijd raad mee wist.

Dat de zuivere speeltijd in het Coliseum Alfonso Pérez uiteindelijk slechts 42 minuten en 36 seconden bedroeg, was mede het gevolg van het spelbederf van Getafe. “Ik heb er vooraf niet veel aandacht op gelegd, maar natuurlijk is het besproken”, vertelt Ten Hag na afloop voor de camera van FOX Sports over de strijdwijze van Getafe. “We moeten vaker ons hoofd erbij houden. Op de momenten dat we kunnen voetballen, moeten we dat doen. In de duels moeten we de controle ook zeker bewaren en niet meegaan in hun opportunisme en emotie.”

Onder anderen Ryan Babel was zijn emoties in de tweede helft niet de baas: na een overtreding op Nyom rolde de 33-jarige aanvaller opzichtig over het gras en hinkte hij naast de verdediger van Getafe, om de spot te drijven met zijn opponent. “Ik wil niet op individuele namen ingaan”, reageert Ten Hag op het incident. De oefenmeester had liever gezien dat Babel het toneelstukje achterwege had gelaten. “Het is duidelijk dat zij alles uit de kast halen en het hele theater voorbij komt, maar daar moeten wij niet op ingaan.”

Ten Hag vindt vooral dat Ajax het vanavond in voetballend opzicht heeft laten liggen. “Alle ploegen hebben hetzelfde probleem (tegen Getafe, red.), maar wij kunnen beter dan we vandaag op de mat hebben gelegd. We hadden ook in de eerste helft de mogelijkheden om ons onder de druk uit te voetballen, al waren ze toen natuurlijk frisser en dan is het ook moeilijker. Maar er waren ook fases in de wedstrijd dat het wel kon. Dan moet je langer aan de bal blijven.”

“Het is de vorm van de vandaag. We hebben veel betere spelers op het veld staan dan dat we vandaag met name in de eerste helft lieten zien. Normaal is het wel onze kwaliteit om onder de druk uit te voetballen”, baalt Ten Hag. De 2-0 van Kenedy steekt extra bij de Ajax-trainer, omdat Perr Schuurs voorafgaand aan die treffer in blessuretijd onnodig balverlies leed op de helft van Getafe. “In de blessuretijd mag je natuurlijk niet meer tegen zo’n counter aanlopen. Of ik het Schuurs verwijt? Ik verwijt het de ploeg”, aldus Ten Hag.