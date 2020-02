Christian Eriksen is goud waard voor Inter; vernedering voor Red Bull Salzburg

Internazionale heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de achtste finales van de Europa League. Zonder Stefan de Vrij, die door trainer Antonio Conte negentig minuten op de bank werd gehouden, wonnen de Italianen met 0-2 op bezoek bij het Bulgaarse Ludogorets. Christian Eriksen was met zijn eerste doelpunt in dienst van Inter belangrijk en verschafte i Nerazzurri daarmee mede een prima uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in eigen huis. Eljero Elia beleefde een teleurstellende avond met Istanbul Basaksehir: de Turken verloren met 3-1 bij Sporting Portugal. Eintracht Frankfurt maakte, zonder Bas Dost, gehakt van Red Bull Salzburg: 4-1.

Ludogorets - Internazionale 0-2

Conte stuurde zeker niet zijn sterkste elftal het veld op in Bulgarije. Doelman Daniele Padelli, verdediger Diego Godin en spits Lautaro Martínez waren van de basisspelers de enigen die afgelopen weekend ook van de partij waren tijdens het competitieduel met Lazio (2-1 nederlaag). De Vrij zat met onder anderen Antonio Candreva, Nicolò Barella, Ashley Young en Romelu Lukaku op de bank, terwijl Milan Skriniar en Marcelo Brozovic zelfs helemaal niet tot de wedstrijdselectie van Inter behoorden.

Bij Ludogorets ontbrak Jody Lukoki in de wedstrijdselectie, maar de Bulgaren boden Inter ook zonder voormalig Ajacied zeer behoorlijk tegenstand. Inter had moeite om tot kansen te komen en moest halverwege dan ook genoegen nemen met een doelpuntloze stand. Bij Lautaro Martínez liepen de frustraties in de eerste helft hoog op: de Argentijn ontving een onnodige gele kaart vanwege een onbesuisde tackle en zal de return aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege een schorsing. Inter bleef ook na de onderbreking ploeteren, maar werd negentien minuten voor tijd uiteindelijk gered door Eriksen, die na een combinatie met invaller Lukaku vanbinnen de zestien raak schoot. Lukaku bepaalde daarna de eindstand vanaf de strafschopstip.

Sporting Portugal - Istanbul Basaksehir 3-1

De bezoekers uit Turkije hadden zich geen slechtere start kunnen voorstellen, want Sporting kwam al na drie minuten voetballen op voorsprong. Marcos Acuña sneed een hoekschop scherp aan, waarna Sebastián Coates van dichtbij kon scoren: 1-0. De thuisploeg denderde door en dacht zijn voordelige op het halfuur te verdubbelen. Coates was doelman Mert Günok opnieuw de baas, maar doordat ploeggenoot Andraz Sporar eerder buitenspel had gestaan, werd de treffer van de Uruguayaanse verdediger afgekeurd.

Sporting bleef echter domineren en wist op slag van rust alsnog de verdiende 2-0 op het scorebord te brengen. Rechtervleugelverdediger Stefan Ristovski trok de bal laag terug richting de stafschopstip, waarna Sporar doeltreffend uithaalde. Vrijwel onmiddellijk na de onderbreking volgde de 3-0 van Luciano Vietto, die op links werd bereikt door Yannick Bolasie en vervolgens koelbloedig afrondde. Daarna liet Sporting de teugels engszins vieren en kon Basaksehir nog een belangrijk uitdoelpunt maken: na een overtreding op Demba Ba benutte Edin Visca een strafschop. Elia deed de laatste twintig minuten als invaller mee bij Basaksehir.

Eintracht Frankfurt - Red Bull Salzburg 4-1

Het team van Adi Hütter legde in de eerste helft de basis voor de ruime overwinning. Na twaalf minuten nam Eintracht, dat niet over de geblesseerde Dost kon beschikken, via de volledig vrijstaande Daichi Kamada de leiding. Na een periode waarin de Oostenrijkers weliswaar domineerden maar niet voor gevaar konden zorgen tekende de Japanner ook voor de 2-0: hij was Jérôme Onguéné te slim af na een counter en trof opnieuw doel. Kamada completeerde acht minuten na rust zijn hattrick dankzij een licht van richting veranderde kopbal: 3-0. Drie minuten later tekende Filip Kostic voor de 4-0, op aangeven van André Silva. Hee-Chan Hwang deed in de absolute slotfase vanaf de strafschopstip nog wat terug namens de bezoekers.