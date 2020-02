Gefrustreerd Ajax levert wanprestatie in Coliseum Alfonso Pérez

Ajax heeft donderdagavond geen goede uitgangspositie verworven in de zestiende finales van de Europa League. Op bezoek bij Getafe speelde de ploeg van Erik ten Hag een schrikbarend slechte wedstrijd, waarin het slechts twee ongevaarlijke doelpogingen afleverde en met 2-0 verloor. Ajax was onzorgvuldig, liet zich provoceren door Getafe en incasseerde een treffer van Deyverson in de eerste helft en een doelpunt van Kenedy in de blessuretijd van de tweede helft. Over een week wacht de return in Amsterdam.

Ajax moest het stellen zonder de geschorste André Onana, die onder de lat werd afgelost door Bruno Varela. De nieuwkomer in de basisopstelling kwam in de tiende minuut met de schrik vrij, toen hij een gevaarlijke pass aan Lisandro Martínez verstuurde. Martínez werd geflankeerd door twee spelers van Getafe en speelde de bal gauw terug naar Varela, die vervolgens zelf onder hevige druk stond en de bal ternauwernood kon wegschieten. Tien minuten later bracht hij goed redding op een afstandsschot van Deyverson; tussendoor kende Varela wat moeite met een corner. Hij was echter niet de enige speler van Ajax die onzeker oogde: bij de hele ploeg ging het moeizaam.

De spelers van Getafe wisten het spel van Ajax te ontregelen, onder meer door veelvuldig naar het gras te gaan. Ajax kon geen tempo maken en kwam amper aan voetballen toe. Ook Hakim Ziyech, net als Daley Blind teruggekeerd in de basisopstelling, kwam niet in zijn frivole spel. Integendeel: de aanvallende middenvelder kende meerdere slordige momenten waarop hij de bal inleverde bij Getafe. Zo verloor hij na een halfuur de bal op het middenveld, waarna Nemanja Maksimovic op het doel van Varela kon afstormen. Hij werd enigszins gehinderd door Edson Álvarez en kon de bal net niet goed genoeg controleren in het strafschopgebied, waardoor Varela er op tijd bij was.

De 1-0 was dan ook niet verrassend te noemen. Ajax liet zich echter wel verrassen door de wijze waarop Getafe een vrije trap uitspeelde. Damián Suárez speelde een vrije trap richting Mauro Arambarri, die vanaf de rechterflank een voorzet gaf richting het zestienmetergebied. Zijn lange bal werd aangenomen door Mathías Olivera, die direct de vrijstaande Deyverson vond. Die rondde overtuigend af en werd bij zijn doelpuntviering geraakt door een aansteker die vanaf de tribune het veld op werd geworpen. De Braziliaan ging twee seconden nadat hij werd geraakt theatraal naar de grond, maar Ziyech was niet blij met het uitpubliek en riep de supporters meteen tot de orde.

Ajax vuurde in de eerste helft geen enkel schot af. Het eerste schot was in de slotfase van Klaas-Jan Huntelaar, was vrij ongevaarlijk en ging voorlangs. De grootste ‘kans’ was in minuut 82 voor Ryan Babel, die na een goede bal van Ziyech kon binnenkoppen. Hij besloot de bal terug te leggen met het hoofd, zonder succes. Het leek bij 1-0 te blijven, maar diep in de blessuretijd verloor invaller Perr Schuurs de bal en maakte Kenedy er 2-0 van met een van richting veranderde inzet. Verder werd de tweede helft gekenmerkt door overtredingen en frustraties bij Ajax. Zo ontving Nicolás Tagliafico een gele kaart voor een stevige overtreding op Marc Cucurella, waardoor de linksback de return in Amsterdam van volgende week moet missen. Ook Ryan Babel ging op de bon na contact met Allan Nyom. Volgens Babel stelde Nyom zich aan: de aanvaller rolde opzichtig over het gras en hinkte naast Nyom, om de spot te drijven met zijn opponent.