Cynische Babel zorgt minuut na gele prent Tagliafico voor absurd schouwspel

De gemoederen lopen hoog op in de wedstrijd tussen Getafe en Ajax in de zestiende finale van de Europa League. Aan het begin van de tweede helft ontving Nicolás Tagliafico een gele kaart voor een stevige overtreding op Marc Cucurella, waardoor de linksback de return in Amsterdam van volgende week moet missen. Kort daarna werd ook Ryan Babel op de bon geslingerd, waar hij vol minachting op reageerde.

Tagliafico stond op scherp en leek aanvankelijk weg te komen zonder kaart, maar arbiter Ruddy Buquet bedacht zich. Hij kende Tagliafico een gele kaart toe, overigens bij een stand van 1-0 voor Getafe. Een minuut later ging rechtsback Allan Nyom aan de zijlijn naar de grond, ogenschijnlijk na contact met Babel. Het spel ging even door, maar werd daarna stilgelegd door Buquet. Ook Babel kreeg een prent. Hij stond niet op scherp, maar was toch woest over de kaart.

Babel ging opzichtig naar het gras en rolde tweemaal, om aan te geven dat zijn opponent een schwalbe beging. Daarna liep hij zij aan zij met een hinkende Buquet. Hij deed de rechtsback van Getafe precies na, wat zorgde voor een bizar schouwspel. "Babel is al de hele tijd bezig om zich druk te maken om het gedrag van de spelers van Getafe", zei commentator Koert Westerman op RTL 7. "Nu heeft hij zelf geel gekregen en liet hij even schitterend zien waarom de irritatie was."

Bij Ajax leefde in de eerste helft al de nodige frustratie over het ontregelende spel van de spelers van Getafe, die vaak naar het gras gingen. Bovendien maakte Deyverson zich na het maken van de 1-0 niet bepaald populair bij Ajax. Hij werd bij het vieren van het doelpunt geraakt door een aansteker vanaf de tribunes en ging twee seconden later vrij theatraal naar de grond, hevig gebarend dat hij last had van zijn ribbenkast. In de pauze zocht hij bovendien de supporters van Ajax op, waarmee hij voor de nodige commotie zorgde.