Peer Koopmeiners: ‘Ik denk dat Teun en ik goed zouden kunnen samenspelen’

In 'Kijkje in de Keuken' bezoekt presentator Mounir Boualin opvallende spelers uit de Keuken Kampioen Divisie en interviewt ze in de keuken van hun club. Wat maakt hun club zo bijzonder, hoe is het voetballen in de KKD en hoe ziet hun privéleven eruit? Ditmaal is Voetbalzone op het AFAS Trainingscomplex voor de aanvoerder van Jong AZ: Peer Koopmeiners. De jongere broer van Teun timmert flink aan de weg en is een belangrijke steunpilaar van de Alkmaarders in de Keuken Kampioen Divisie.

