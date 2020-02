Krachtige oproep bij FOX Sports: 'Een verplichting om hem bij Ajax te houden’

Donny van de Beek is mogelijk bezig aan zijn laatste Europese campagne als speler van Ajax. Volgens onder meer De Telegraaf is de kans immers groot dat de aanvallende middenvelder aan het einde van dit seizoen verkast naar Real Madrid. Kenneth Perez en Marco van Basten betwijfelen of Van de Beek het niveau heeft om aan te haken bij de Koninklijke, zo zeggen beide analisten vanavond vlak voor het Europa League-duel van Ajax met Getafe.

Van de Beek wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en heeft tegen Getafe een nieuwe kans om zich in de kijker te spelen op Spaans grondgebied. "Een geweldige speler, maar Real Madrid lijkt me wat hoog gegrepen", zegt Perez bij FOX Sports over de Oranje-international. De Deense analist legt uit dat Van de Beek een speler is die sterk afhankelijk is van het 'collectief'. "Hij moet gelanceerd worden en doet het niet op eigen kracht. Wat hij wel heeft, is een enorm functionele techniek. Door zijn aannames ligt de bal eigenlijk altijd direct klaar voor een volgende actie. Maar hij moet wel een klik hebben met zijn medespelers en geaccepteerd worden door hen. Ik ben benieuwd hoe dat zal zijn bij een ploeg als Real Madrid."

Ook Van Basten heeft zijn vraagtekens bij een transfer van Van de Beek naar Real Madrid. "Real Madrid is een echte wereldploeg. Donny van de Beek is een goede speler, maar als jij naar het buitenland gaat, dan helpen ze je in eerste instantie niet hoor. Je moet het eerst laten zien. Op het moment dat je het écht laat zien, wat betekent dat je jezelf echt moet kunnen redden, dan bedenken ze zich pas: met deze jongen hebben we een goede kans om te winnen", legt de oud-spits van onder meer AC Milan uit. "Dan word je geaccepteerd. Maar hij is een teamspeler. Voordat je echt in een team past en iedereen je helpt, moet je eerst zorgen dat ze je accepteren en dat je goed genoeg bent om ook de concurrenten er uiteindelijk van te overtuigen dat het team met jou beter is. Ik heb mijn twijfels. Ik vind Donny een fantastische kerel en het is ook een goede speler, maar ik weet niet of hij individueel sterk genoeg is om bij een club als Real Madrid zichzelf te redden. Het kan wel, maar ik heb mijn twijfels" zegt Van Basten.

Ajax neemt aan het einde van dit seizoen sowieso afscheid van Hakim Ziyech, die voor maximaal 44 miljoen euro de overstap maakt naar Chelsea. Van Basten hoopt dat Van de Beek wél aan Ajax verbonden blijft en doet in dat kader een krachtige oproep aan de clubleiding van de Amsterdammers. "Ik vind dat ze er alles aan moeten doen om hem zo lang mogelijk hier in Nederland te houden. Het is bijna een verplichting naar je publiek toe. Er komen elke week 50.000 mensen kijken. Die mensen willen goede voetballers zien, die mensen willen een goed niveau zien. Ik vind dat we dat met z’n allen zoveel mogelijk moeten zien te verdedigen, hoe lastig het ook is”, aldus Van Basten, die vindt dat Ajax alles uit de kast moet trekken om Van de Beek, die na dit seizoen nog twee seizoenen vastligt in de Johan Cruijff ArenA, te behouden. “Je moet financieel alles doen wat mogelijk is om hem hier te houden. Als ik lees en hoor hoe mensen erover praten: we zijn tegenwoordig blij als iemand weggaat uit Nederland. We zijn blij als iemand getransfereerd wordt, want er komt weer geld binnen. Het gaat niet om geld! Ik wil voetbal zien. Ik wil de Nederlandse competitie en Ajax zien: dát vind ik interessant.”