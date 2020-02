‘Ik garandeer je dat het goed gaat met Depay, ik zweer het op mijn gezondheid’

Memphis Depay kan het EK halen, zo stelt de orthopedisch chirurg die twee maanden geleden de knie van de aanvaller opereerde. Medio december scheurde Depay de voorste kruisband van zijn linkerknie af: een blessure waar normaliter een absentie van zes tot negen maanden voor staat. Het herstel van de international verloopt echter voorspoedig.

Chirurg Pier Paolo Mariani verzekert aan de NOS dat het voor Depay fysiek mogelijk is om het EK te halen. Hij gelooft niet dat het herstel van de spits van Olympique Lyon té snel verloopt. "Ik garandeer je dat het goed gaat. Ik zweer het op mijn gezondheid", zegt Mariani, die menig topvoetballer onder handen heeft gehad. Zo behandelde hij Francesco Totti en Arek Milik, die na vergelijkbare blessures binnen vier maanden weer op het veld stonden.

Onderdeel van zijn methode is dat Mariani voetballers vrijlaat om na hun operatie te doen waartoe ze lichamelijk in staat zijn. Depay plaatst geregeld video's op Instagram waarop blijkt dat hij de nodige trainingsoefeningen en fysieke inspanningen aankan. Twee weken na de ingreep toonde hij beelden van zichzelf op de loopband en met verschillende apparaten; sindsdien is hij op de video's meestal op het trainingsveld met de bal te zien.

"Bij zijn eerste bezoek vroeg Memphis: kan ik het EK halen?", vervolgt de Italiaanse kniechirurg. "Toen zei ik: ik ga het proberen, jij gaat het proberen. Dan gaan we duimen en zien we het wel." Oranje begint op 14 juni aan de groepsfase met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Mariani denkt dat de sleutel voor Depay bij zijn club Olympique Lyon kan liggen, daar hij wedstrijdritme nodig heeft om te kunnen schitteren op het EK. "Ik heb er alles aan gedaan. Memphis is er keihard voor aan het werk. Als alle sterren goed staan, waarom niet?"