‘Muur van Real’ snoert criticasters de mond: ‘Of ik de beste ter wereld ben?’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Thibaut Courtois (27). De doelman maakte ruim anderhalf jaar geleden de gang van Chelsea naar Real Madrid, waar hij een moeizame beginperiode doormaakte. Courtois is in de afgelopen maanden echter uitgegroeid tot een echte puntenpakker voor de Koninklijke en dat verleidde trainer Zinédine Zidane er onlangs zelfs tot om zij pupil ‘de beste keeper van de wereld’ te noemen.

Door Robin Bruggeman

Courtois achtte zichzelf in de zomer van 2018, na vier jaar onder te lat te hebben gestaan bij Chelsea, klaar voor een nieuwe stap en wat hem betreft was Real Madrid de enige plek waar hij zijn loopbaan een vervolg kon geven. De Belgische sluitpost is al van jongs af aan fan van de Spaanse grootmacht en wilde niets liever dan in de voetsporen treden van zijn idool Iker Casillas: “Als kind had ik snel door hoe goed hij was. Mijn moeder, een fysiotherapeute, had een patiënt die twee à drie wedstrijden per jaar bijwoonde in Madrid. Hij bracht mij vlaggen en shirtjes mee van Iker. Ik volgde hem sindsdien en droomde om ook ooit onder de lat van Real te kunnen staan. Hij was een voorbeeld. Het was geweldig toen ik in 2011 tegen hem speelde. Maar ik volgde ook Edwin van der Sar, omdat hij net zoals ik groter is dan Iker”, vertelde hij eerder dit jaar aan Het Laatste Nieuws.

Spraakmakende transfer

Zijn verhuizing naar de dertienvoudig winnaar van de Champions League verliep echter niet helemaal zonder slag of stoot en om de deal vlot te trekken, besloot Courtois verstek te laten gaan op de training bij the Blues totdat zijn transfer afgerond was. De keeper kwam daardoor in de bijzondere situatie terecht dat hij met zijn overstap de fanbases van liefst drie verschillende clubs tegen zich in het harnas joeg. De supporters van Chelsea waren niet blij met de manier waarop Courtois, die destijds nog maar een seizoen vastlag op Stamford Bridge, na een officieel dienstverband van zeven jaar opstelde tegen de club en bestookten alle berichten die Courtois in die tijd op social media plaatste met emoticons van slangen en andere negatieve reacties. Naast de fans van de Londenaren was ook de achterban van Atlético Madrid niet te spreken over de keuze van de doelman. Courtois speelde tussen 2011 en 2014 op huurbasis voor los Colchoneros en vierde in die periode met een Spaanse landstitel, winst van de Copa del Rey en Europa League en een plekje in de finale van de Champions League grote successen.

Courtois won in zijn periode bij Atlético Madrid onder meer de Europa League

De supporters van de tweede club van Madrid konden het daarom maar moeilijk verkroppen dat Courtois bij de stadgenoot aan de slag ging en lieten dit onder meer blijken door zijn gedenkplaat buiten het Wanda Metropolitano te vernielen. Tot slot werd Courtois bij zijn nieuwe werkgever Real Madrid ook niet met open armen ontvangen. De keeper werd voor 35 miljoen euro van Chelsea overgenomen met het idee om Keylor Navas te vervangen. De Costa Ricaan was vanwege zijn strijdlust en zijn prestaties onder de lat in de vier jaar ervoor echter uitgegroeid tot een publiekslieveling en die status werd alleen maar vergroot door de rol die Navas speelde in de drie door Real Madrid gewonnen Champions League’s op rij. Onder de socios van de club heerste meteen al de vraag waarom Navas precies vervangen moest worden en Courtois’ prestaties lagen zodoende vanaf zijn eerste wedstrijd namens de club onder een vergrootglas.

‘Ik heb het gevoel dat iedereen het op Thibaut heeft voorzien’

Zo kon het dat Courtois in een teleurstellend verlopen seizoen vaak de kop van Jut werd bij zijn eigen supporters. Real Madrid eindigde het seizoen met een achterstand van negentien punten op kampioen Barcelona op de derde plek en ook in de Champions League kwam het avontuur al snel ten einde door toedoen van Ajax. De Amsterdammers poetsten een 1-2 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA weg door in het Santiago Bernabéu met 1-4 te winnen en Courtois moest het vooral vanwege het doelpunt van Lasse Schöne, een vrije trap van een grote afstand uit een ogenschijnlijk onmogelijke hoek, ontgelden. “Ik heb het gevoel dat iedereen het op Thibaut heeft voorzien. De Spaanse pers, maar ook de Vlaamse. Als vader kan ik dat niet negeren”, constateerde vader Thierry Courtois niet lang na dat duel in gesprek met The Independent. “De keeper is altijd het eerste doelwit, dat hoort erbij. Of dat nou terecht is of niet, laat ik aan jullie over. Maar na de wedstrijd tegen Ajax werd hij een doelwit vanwege het vierde doelpunt, nadat hij de hele wedstrijd goed gespeeld had. Deze ene fout werd enorm opgeblazen. Er worden ook persoonlijke zaken gedeeld in de media. Ik zie welke bedoelingen deze journalisten hebben met mijn zoon. Daar heb ik het moeilijk mee, maar Thibaut staat er gelukkig boven.”

Courtois kreeg vorig seizoen veel kritiek na de nederlaag tegen Ajax

Met het vertrek van Navas naar Paris Saint-Germain afgelopen zomer leek er een einde te komen aan de twijfels rondom Courtois. De doelman uit Costa Rica wilde zelf eigenlijk opnieuw een seizoen voor zijn kansen vechten in Madrid, maar de club en Zidane beslisten anders: “Een ding is zeker: volgend seizoen zal er geen discussie zijn in het doel, daar ben ik duidelijk over”, liet de trainer optekenen. Tegen de zin van Navas zelf en een groot deel van de fans werd de keeper dus naar Parijs gestuurd, terwijl Alphonse Areola de omgekeerde weg bewandelde. Courtois begon echter ook niet geheel overtuigend aan het huidige seizoen en begin oktober was hij tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge het doelwit van een aantal snerpende fluitconcerten. De keeper had tot dat moment al vijf van de negen schoten die hij in het miljardenbal op zich af gevuurd zag worden doorgelaten en kreeg ook in de eerste helft tegen de Belgen twee doelpunten om de oren.

Met de entree van Areola na de rust leek Courtois vervolgens ook door Zidane geslachtofferd te worden en Spaanse media brachten niet lang hierna het gerucht naar buiten dat de sluitpost een paniekaanval had gehad. Real Madrid zag zich na deze berichten genoodzaakt om te melden dat doelman al de hele dag had gekampt met maagproblemen en daarom in de rust gewisseld moest worden. Dit kon de fans echter niet tot bedaren brengen en op een poll van AS met de vraag ‘of Areola eigenlijk tegen Club al in de basis had moeten beginnen’, stemde maar liefst tachtig procent van de honderdduizend respondenten voor. Ook op social media raasde de storm nog een tijd door en Courtois werd onder meer ‘de slechtste aankoop ooit van Real Madrid’ genoemd. “Als ik je in 2015 had verteld dat 35 miljoen voor Courtois geldverspilling zou zijn, had je gezegd dat ik gek was, maar hier zijn we dan…”, voegde een ander supporter toe.

‘Je moet vertrouwen houden’

Vier maanden later is deze onvrede over de prestaties van Courtouis echter nauwelijks meer voor te stellen. Zidane is er in de afgelopen periode in geslaagd om zijn elftal te stabiliseren en zijn doelman is een van de belangrijke factoren in de opmars van de Koninklijke. Met de entree van Ferland Mendy en Federico Valverde heeft Real Madrid aan fysieke kracht gewonnen en Courtois is de zeer moeilijk te passeren ‘muur’, zoals hij inmiddels in de Spaanse pers wordt genoemd, achter de defensie. Courtois hield tot nu toe in 11 van de 21 wedstrijden die hij dit seizoen in LaLiga speelde zijn doel schoon en Real Madrid incasseerde met 16 treffers het laagste aantal doelpunten van alle clubs in de Spaanse hoogste afdeling. Jan Oblak van Atlético en Marc-André ter Stegen werden in de afgelopen jaren vaak de twee beste keepers ter wereld genoemd, maar ook zij moeten vooralsnog voorrang verlenen aan Courtois. Oblak kan met 17 tegentreffers weliswaar vergelijkbare cijfers overleggen, maar Ter Stegen moest dit seizoen al 27 keer de gang naar het net maken.

Courtois incasseerde dit seizoen minder tegentreffers dan Oblak

Courtois zag zijn inspanningen van de afgelopen tijd beloond worden toen hij onlangs de trofee voor beste speler van de maand januari in LaLiga in ontvangst mocht nemen en de 79-voudig international van België werd daarmee de eerste keeper die deze prijs won sinds Navas dat, toen nog in dienst van Levante, deed in het seizoen 2013/14. Courtois is bovendien ook nog volop in de races voor de Ricardo Zamore Trofee voor de doelman die in een seizoen de minste tegentreffers incasseert in de Spaanse hoogste afdeling en hij zou in het geval van winst van deze prijs in de voetsporen treden van zijn held Casillas. De onlangs gestopte Spanjaard was in het seizoen 2007/08 namelijk de laatste keeper van Real Madrid die met deze trofee aan de haal ging. In de jaren daarna werd de prijs uitgereikt aan Victor Valdés, Courtois zelf, die in zijn tijd bij Atlético tweemaal de minst gepasseerde keeper van LaLiga was, Claudio Bravo en Oblak. De huidige doelman van los Colchoneros kreeg deze onderscheiding zelfs in de afgelopen vier seizoenen en kan aankomende zomer samen met Antoni Ramallets en Valdés gedeeld recordhouder worden.

Naast zijn reddingen maakt Courtois aan de bal ook een zekerdere indruk en de sluitpost liet onlangs via de officiële kanalen weten niet alleen op voetballend gebied een ontwikkeling te hebben doorgemaakt: “Ik ben als persoon enorm gegroeid. Het afgelopen seizoen was niet makkelijk en als je niet met deze druk om weet te gaan, kun je niet op dit niveau spelen. Dit maakt me trots, ik ben mentaal sterk gebleven en gegroeid. Het belangrijkste is om niet het vertrouwen in jezelf te verliezen. Als dat gebeurt, kun je het wel vergeten. Je moet dat vertrouwen houden.” Tegenover Het Laatste Nieuws voegt hij toe dat het jaar vooralsnog bijzonder voorspoedig verloopt voor de doelman: “Het gaat zeer goed in 2020. We pakken veel zeges en houden vaak de nul. Of ik de beste keeper ter wereld ben? Het is niet makkelijk om dat over jezelf te zeggen. Er zijn veel goede doelmannen. Ik moet elke dag werken om te verbeteren. Ik ben mentaal altijd sterk geweest. Ik weet waar ik vandaan kom. Kritiek moet worden beheerst. Ik werk nu niet anders dan vijf maanden geleden. De sleutel is om het vertrouwen in jezelf te behouden. Als je dat niet doet, vergeet het dan maar. Je moet zeker van je zelf zijn. Want uiteindelijk kan iedereen een fout maken. Belangrijk is dan om niet op die slechte dag te blijven focussen. Je moet denken aan morgen en ervan uitgaan dat áls je werkt, het goed uit zal pakken. Een positieve geest trekt goede zaken aan.”