Droomavond kan nog mooier worden voor Hateboer na bericht van UEFA

Hans Hateboer beleefde woensdag een droomavond. De rechtsback annex rechtshalf van Atalanta scoorde in de achtste finales van de Champions League twee keer tegen Valencia. Mede door zijn doelpunten won het team uit Bergamo met 4-1 in het San Siro. Door zijn onvergetelijke optreden is Hateboer door de UEFA genomineerd voor een individuele prijs.

Hateboer werd door de UEFA al uitgeroepen tot Man of the Match. Na afloop ontving hij de award uit handen van Cosmin Contra, die namens de Europese voetbalbond een speler mocht uitkiezen. “Hij scoorde twee keer en bleef de voorhoede aanvallend ondersteunen en bleef gedurende de hele wedstrijd effectief in verdedigend opzicht”, aldus de voormalig Roemeens international. “Als individu is het altijd mooi om twee keer te scoren. We moeten nog naar het Mestalla, maar vanavond was speciaal”, reageerde Hateboer.

De ex-verdediger van FC Groningen werd door de UEFA ook opgenomen in het Fantasy Football Team of the Week. Daar blijft het niet bij, want de bond heeft Hateboer ook genomineerd voor de titel Speler van de Week in de Champions League. Behalve de drievoudig Oranje-international zijn ook Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Renan Lodi (Atlético Madrid) en Borussia Dortmund-spits Erling Haaland genomineerd. Laatstgenoemde blonk met twee goals uit tegen Paris Saint-Germain.