Messi: ‘Niet normaal om die druk neer te leggen bij jongen van zeventien’

Barcelona kan al enige tijd niet beschikken over de geblesseerde Luis Suárez en Ousmane Dembélé en dus heeft Ansu Fati meer minuten gekregen dan waarschijnlijk in eerste instantie de bedoeling was. De zeventienjarige aanvaller heeft op het veld een goede klik met Lionel Messi en hun relatie wordt in Spanje al vergeleken met die tussen Messi in zijn jonge jaren en Ronaldinho. De Argentijn waarschuwt in gesprek met Mundo Deportivo echter dat er nog niet te veel van Fati verwacht mag worden.

“Hij is een erg belangrijke speler en het is geweldig voor ons en voor de club dat hij zich zo ontwikkelt. Maar je moet hem ook de tijd gunnen en hem niet te veel verantwoordelijkheid geven, zoals het ook in mijn tijd ging”, legt hij uit aan de ochtendkrant. “Op dit moment is het ook moeilijker om door te breken dan het in mijn tijd was. De dingen waren toen anders, het team speelde zo vloeiend samen dat iedereen erin mee kon gaan.”

Bartomeu: 'Wij hebben niemand ingehuurd om clublegendes zwart te maken'

“Soms, als het niet zo goed gaat, is het veel moeilijker om je te onderscheiden en het is niet normaal om die druk neer te leggen bij een jongen van zeventien. Hij heeft veel kwaliteit en veel potentie, maar voor zijn bestwil moeten we rustig aandoen”, gaat Messi verder. Naast Fati speelt de aanvoerder vaak voorin samen met Antoine Griezmann en de twee beginnen elkaar steeds beter te vinden: “Het is normaal dat het tijd heeft gekost om elkaar te leren kennen, hij komt uit een andere speelstijl, is andere dingen gewend.”

“Hij moest ook nog eens op links spelen, waar hij zich wellicht niet op zijn best voelt. In de afgelopen paar wedstrijden heeft hij echter in de spits gespeeld en daardoor kunnen we elkaar beter vinden. Soms heeft het nog wat afstemming nodig, maar dat is niet omdat we niet goed met elkaar overweg kunnen (zoals weleens in de Spaanse pers wordt beweerd, red.). Dat heeft dan te maken met specifieke situaties tijdens wedstrijden, we kunnen het verder prima met elkaar vinden.” Met Martin Braithwaite haalde Barcelona eerder op de donderdag overigens een extra aanvaller binnen en de Deen maakt zaterdag tegen Eibar mogelijk al zijn debuut.