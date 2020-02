Gullit adviseert landgenoot die ‘beste spits ter wereld’ voor moet laten gaan

Joshua Zirkzee maakte in december furore bij Bayern München met belangrijke doelpunten tegen VfL Wolfsburg en SC Freiburg. Sindsdien moet de Nederlandse aanvaller het weer doen met speelminuten in het beloftenelftal. Ruud Gullit zou het dan ook niet verkeerd vinden als Zirkzee tijdelijk wordt uitgeleend door der Rekordmeister, om zo elders ervaring op te doen op het hoogste niveau.

Het zint Gullit niet dat Zirkzee na de winterstop in de 3. Bundesliga acteert. "Die competitie is te nederig voor hem", benadrukt de oud-aanvaller in een interview met TZ. "Als Joshua bij de hoofdmacht van Bayern niet verder komt dan de reservebank, dan wordt de diamant ook niet verder geslepen. Het zou niet slecht zijn als Bayern Zirkzee verhuurt en er daarmee voor zorgt dat hij op een hoog niveau blijft spelen."

Gullit volgt de pas achttienjarige Zirkzee al een behoorlijke tijd. De oud-international van het Nederlands elftal kent de spits van Bayern onder meer van diens optredens in Oranje Onder-19. Maxim, de zoon van Gullit, speelt in hetzelfde elftal als Zirkzee. "Hij heeft een neusje voor de goal", zo luidt het oordeel van Gullit senior over de jonge doelpuntenmaker in dienst van Bayern.

Mocht Zirkzee echter bij Bayern blijven, dan moet hij volgens Gullit goed kijken naar de verrichtingen van Robert Lewandowski. "Joshua kan veel van hem leren. Hij ziet iedere dag op de training hoe het moet. Lewandowski is momenteel de beste spits ter wereld. Het wordt heel lastig om hem op een dag op te volgen, maar met Joshua heeft Bayern wel iemand in de gelederen voor de toekomst. Hopelijk krijgt hij meer kansen om zich te bewijzen." Het contract van Zirkzee bij Bayern loopt nog ruim drie seizoenen door.