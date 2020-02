Groot ongenoegen na deal met Barcelona: ‘Wij ondervinden enorme schade’

Barcelona heeft de vervanger van de langdurig geblesseerde Ousmane Dembélé binnen. Donderdagochtend werd wereldkundig gemaakt dat Martin Braithwaite voor achttien miljoen euro de overstap maakt van Leganés naar de Catalaanse grootmacht. Martín Ortega, algemeen directeur van de laagvlieger in LaLiga, geeft aan dat zijn club geen andere keuze had dan Braithwaite tussentijds te laten gaan.

"Leganés heeft nooit de intentie gehad om te onderhandelen met Barcelona. We hebben altijd verwezen naar de ontsnappingsclausule (van achttien miljoen euro, red.)", stelt Ortega op de clubsite. "Nadat Barcelona de clausule had geactiveerd, hebben wij het voorstel neergelegd bij LaLiga." De transfer kwam vervolgens in een stroomversnelling terecht, want Barcelona maakte korte tijd later melding van de komst van Braithwaite.

Ortega baalt ervan dat Barcelona buiten de transfermarkt alsnog een vervanger kan aantrekken voor Dembélé. De Catalanen kregen groen licht van de Spaanse voetbalbond, daar de Franse aanvaller langer dan vijf maanden uit de roulatie is. De regels schrijven voor dat zakendoen in een dergelijk geval alsnog mogelijk is. "Wij ondervinden als club enorme schade door de huidige regelgeving. We snappen er niets van dat een club met een langdurige geblesseerde speler een eenzijdige operatie kan uitvoeren, waardoor wij met problemen achterblijven."

"In het geval van wederzijds goedvinden tussen twee clubs zouden we het nog kunnen begrijpen, maar de huidige regels maken dat niet mogelijk", vervolgt Ortega zijn relaas. "We zijn in een oneerlijke situatie beland, waar Barcelona optimaal van heeft geprofiteerd. Leganés blijft als benadeelde partij achter." De directeur hoopt dat Leganés toestemming krijgt om een vervanger voor Braithwaite te halen. "We gaan er alles aan doen om dat mogelijk te maken."

Ortega is ongelukkig met de hele situatie, maar koestert geen wrok jegens Barcelona. "Ze hebben ons netjes op de hoogte gebracht van de interesse en aan de ontsnappingsclausule voldaan. Ze hebben de voorschriften op de juiste manier nageleefd, we kunnen dus niet al te lang kwaad zijn." Ortega neemt Braithwaite evenwel niets kwalijk. "Martin is een echte heer geweest. Hij heeft zich tot de laatste dag bij Leganés als een echte professional getoond en de club heel veel gegeven."