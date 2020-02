Vice-captain Sevilla negeert coronavirus en kiest voor avontuur in China

Sevilla maakt donderdagochtend melding van een opvallende transfer. Daniel Carriço laat de Spaanse club namelijk achter zich voor een avontuur bij Wuhan Zall FC uit de Chinese Super League. Beide clubs zijn tot een akkoord gekomen over de overgang van de 31-jarige verdediger, al wordt een transfersom niet genoemd. Een enigszins opmerkelijke stap van Carriço, daar in Wuhan in december het coronavirus uitbrak.

Vice-aanvoerder Carriço stond sinds 2013 onder contract bij Sevilla en groeide in bijna zeven jaar tijd uit tot de speler met het langste dienstverband bij de nummer vijf in LaLiga. De routinier, die over een aflopende verbintenis beschikte in Spanje, kwam uiteindelijk tot 167 wedstrijden in het shirt van los Rojiblancos. Daarin kwam de mandekker tot zeven doelpunten en vier assists.

?? Acuerdo con el Wuhan Zall FC chino para el traspaso de @D_Carrico. ¡Gracias por todo, comandante! ????#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 20, 2020

De enkelvoudig international van Portugal verlaat Sevilla met driemaal de Europa League op zijn naam. Eerder in zijn loopbaan diende Carriço onder meer Sporting Portugal, AEK Limassol en Reading. Het is nog niet bekend wanneer de Portugese stopper zijn debuut maakt voor Wuhan Zall FC.