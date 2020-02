Bergwijn rijdt bijna 80 kilometer te hard en moet voor rechter verschijnen

Steven Bergwijn heeft afgelopen zomer een forse verkeersovertreding begaan, zo weet het Eindhovens Dagblad donderdagochtend te melden. De aanvaller van Tottenham Hotspur werd betrapt toen hij de toegestane snelheid met bijna tachtig kilometer overtrad.

Bergwijn werd op vrijdag 9 augustus rond 3.30 uur in de ochtend aan de kant gezet door de politie toen hij met ten minste 147 kilometer per uur over de Boschdijk in Eindhoven reed. De toegestane snelheid op die locatie is zeventig kilometer per uur en de toenmalig aanvaller van PSV ging daar dus fors overheen. Waarschijnlijk was Bergwijn op weg terug naar huis na het Europa League-duel met FK Haugesund in Noorwegen.

Bergwijn moest zich vanwege deze overtreding voor de rechter verantwoorden en de strafzaak tegen de Oranje-international stond eigenlijk voor donderdagochtend op de agenda bij de kantonrechter in Eindhoven. De zaak is echter uitgesteld omdat het niet zeker is dat Bergwijn op de hoogte van de zitting was. Zowel de aanvaller zelf, als zijn advocaat waren niet aanwezig in de rechtbank.

De aanklager heeft inmiddels laten weten dat de zaak op een later moment alsnog zal worden voorgelegd. De afwezigheid van Bergwijn heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de Champions League-wedstrijd die hij woensdagavond met Tottenham speelde tegen RB Leipzig. The Spurs gingen in eigen huis met 0-1 onderuit en zullen zodoende flink aan de bak moeten voor de return in Duitsland.