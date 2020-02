‘Exorbitante eisen Raiola maakten transfer Haaland in 2018 onmogelijk’

Erling Braut Haaland maakte vorige maand de overstap van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund. De Noorse sensatie had nu echter ook voor Club Brugge kunnen spelen. De Belgische topclub toonde in de winter van 2018 serieuze belangstelling voor Haaland, maar mede door toedoen van zaakwaarnemer Mino Raiola kwam een definitieve deal nimmer van de grond.

Volgens Het Laatste Nieuws werd Vincent Mannaert, algemeen directeur van Club Brugge, destijds getipt door scout Kenneth Brylle. Haaland speelde toentertijd nog voor Molde FK in Noorwegen. Mannaert kreeg het advies om de jonge spits ‘blind te nemen’. De bestuurder opende al snel de onderhandelingen met Haaland, diens vader en Raiola. Er werd al snel een akkoord bereikt door alle betrokken partijen, met een transfersom van vijf miljoen euro.

Er kwam echter al snel een kink in de kabel, zo meldt bovengenoemde Belgische krant. Vader Alf-Inge Haaland wilde 500.000 euro overhouden aan de transfer, terwijl ook Raiola eisen stelde. De zaakwaarnemer zette naar verluidt in op een doorverkooppercentage van dertig procent. Mocht Haaland later verkocht worden voor dertig miljoen euro, dan zou circa negen miljoen euro naar Raiola gaan, zo schetst Het Laatste Nieuws als voorbeeld. Mannaert was echter niet van plan om hieraan te voldoen.

Club Brugge werd twee jaar geleden dus niet de nieuwe werkgever van Haaland, die Molde FK in de zomer van 2018 inruilde voor Red Bull Salzburg. Door zijn goede prestaties bij de Oostenrijkse topclub werd de jonge aanvaller in de afgelopen transferperiode genoemd bij onder meer Bayern München, Juventus, Real Madrid en Manchester United. Haaland koos uiteindelijk voor een meerjarig contract bij Dortmund, dat twintig miljoen euro neerlegde voor de international van Noorwegen. De aanvaller kent een bliksemstart in Duitsland, met elf doelpunten in zeven duels.