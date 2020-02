‘AZ speelt in op interesse voor Boadu en bepaalt exit-clausule op 20 miljoen’

Myron Boadu staat hoog op het lijstje van Juventus, zo wist Tuttosport onlangs te onthullen. Dezelfde Italiaanse krant weet twee weken later te melden dat AZ de ontsnappingsclausule voor de negentienjarige aanvaller op twintig miljoen euro heeft bepaald. Het contract van Boadu in Alkmaar loopt nog ruim drie jaar door, maar het lijkt er niet op dat hij zijn verbintenis in het AFAS Stadion ook uitdient.

De smaakmaker van AZ werd in de Italiaanse media onlangs ook al gelinkt aan AC Milan en Napoli. Eerstgenoemde club zou in december nog twintig miljoen euro hebben willen neerleggen voor de jonge spits. Boadu heeft met Mino Raiola een zaakwaarnemer die goede contacten onderhoudt met de technische leiding van Juventus. De belangenbehartiger zorgde er vorig jaar zomer voor dat Matthijs de Ligt de overstap maakte van Ajax naar La Vecchia Signora.

Alessandro Del Piero: 'Goede ontwikkeling dat Serie A weer een echte titelstrijd kent'

Naast Tuttosport brengt ook het medium Il Bianconero Boadu deze week in verband met Juventus. De begeerde AZ-aanvaller wordt naar verluidt gezien als opvolger van Federico Bernardeschi, van wie wordt gezegd dat hij de Italiaanse grootmacht na dit seizoen mag verlaten. Boadu wordt door Juventus in eerste instantie niet aangemerkt als diepste spits, maar als vleugelaanvaller.

Boadu is volgens Tuttosport niet de enige Nederlander wiens naam is genoteerd door scouts van Juventus. Sportief directeur Fabio Paratici kijkt in het kader van het aantrekken van jonge spelers ook naar de verrichtingen van Donyell Malen en Ryan Gravenberch. Laatstgenoemde is ook al eens genoemd bij AS Roma. Malen is herstellende van een knieblessure. Desondanks is de aanvaller van PSV op de radar van Juventus verschenen.