Kenneth Vermeer kent tegenvallend begin van avontuur in Verenigde Staten

Kenneth Vermeer kende in de nacht van woensdag op donderdag een teleurstellend debuut voor Los Angeles FC. De Amerikaanse club verloor in de CONCACAF Champions League met 2-0 van het Mexicaanse Club León. De 34-jarige Nederlandse doelman ruilde Feyenoord vorige maand in voor een avontuur in de Major League Soccer.

Los Angeles FC, in 2014 opgericht, kwam voor het eerst in de clubgeschiedenis uit tegen Club León in een officiële wedstrijd. Jean Meneses bracht de Mexicanen in de eerste helft op voorsprong, terwijl Ángel Mena vlak voor het laatste fluitsignaal de eindstand op 2-0 bepaalde. Met enkele goede reddingen wist Vermeer een grotere nederlaag te voorkomen. Volgende week vrijdag is de returnwedstrijd op Amerikaanse bodem.

Vermeer, die tot eind 2021 vastligt bij Los Angeles FC, is trots op het debuut in het shirt van zijn nieuwe werkgever. "Helaas niet het resultaat dat we wilden, maar ik ben nog steeds trots op het team en de geweldige steun van de fans", zo schrijft de voormalige Feyenoord-doelman op Instagram. Vermeer begint op 1 maart aan het nieuwe seizoen in de Major League Soccer. Het Inter Miami van mede-eigenaar David Beckham is die dag de tegenstander.