Grote lof voor Hateboer: ‘Dat lieten vroeger alleen Van Basten en Seedorf zien’

Hans Hateboer kende een droomavond in het shirt van Atalanta. De rechtsbenige verdediger scoorde maar liefst tweemaal in de thuiswedstrijd tegen Valencia (4-1) in de achtste finale van de Champions League. De Italiaanse kranten zijn dan ook lovend over de inbreng van de Nederlander, die woensdagavond pas zijn eerste doelpunten van dit seizoen bij wist te schrijven.

La Gazzetta dello Sport rept over een bijzondere avond voor de uitblinkende Hateboer in de kleuren van Atalanta. "Hij had dit seizoen nog niet gescoord in het shirt van Atalanta. Hij wachtte met zijn twee treffers tot hij tijdens een wedstrijd geschiedenis zou kunnen schrijven. Atalanta moet deze knappe Nederlandse kerel bedanken. Hij is een van de spelers die een sympathieke indruk achterlaat, maar die zelden op de voorgrond treedt."

Corriere dello Sport vergelijkt Hateboer met enkele illustere Nederlandse voorgangers in de Serie A. "Het was een film die bijna 50.000 fans van Atalanta in San Siro hebben beleefd", zo wordt verwezen naar de uitzinnige aanhang. "Hans Hateboer vertolkte de absolute hoofdrol met zijn eerste doelpunten van dit seizoen. Hij was zeer belangrijk voor Atalanta, zoals in Europees opzicht alleen Marco van Basten en Clarence Seedorf dat voor Italiaanse clubs in het verleden lieten zien."

Tuttosport komt ook met superlatieven voor Atalanta en Hateboer. "Wat een show!", jubelt de Italiaanse krant. Er is speciale aandacht voor het tweede doelpunt van de Nederlandse vleugelverdediger tegen Valencia. "Hateboer ontvangt de bal op het randje van buitenspel, vliegt naar het doel van de tegenstander en rondt af met chirurgische precisie."

Matteo Bonetti, verslaggever van ESPN, is naast Hateboer ook lovend over collega-verdediger Robin Gosens, die zowel over een Nederlands als een Duits paspoort beschikt. "Als je kijkt naar een wedstrijd van Atalanta, let dan vooral op de vleugelverdedigers Gosens en Hateboer. Ze maken indruk met geweldige rushes", zo deelt de Italiaanse journalist complimenten uit aan de flankspelers van Atalanta.

Hateboer was tot woensdagavond de enige van de veertien veldspelers van Atalanta die nog niet had gescoord. Die twijfelachtige eer deelde hij tot voor kort met José Luis Palomino. "Dus toen ik hem dit weekend tegen AS Roma zag scoren, wist ik dat ik nog de enige was zonder goal dit seizoen..", zegt Hateboer met een kwinkslag tegen Sky Italia. "Dus ik ben heel blij dat ik hier nu mag staan."

De uitblinker spreekt ondanks de 4-1 zege van een ‘zware avond’ voor Atalanta. "We hebben kunnen zien hoe sterk en snel Valencia aanvallend gezien is, daarmee bezorgden ze ons in de achterhoede ook behoorlijk wat problemen. Maar wij weten ook dat we altijd en overal kunnen scoren, en dat hebben we vanavond dan ook gedaan. Viermaal, en dat had zelfs nog meer kunnen zijn." Hateboer verwacht een heet avondje in het Mestalla over drie weken. "Het zal daar nog lastig worden, met die geweldige sfeer, maar het geeft vertrouwen dat we daar met een 4-1 voorsprong naartoe gaan."