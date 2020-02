‘Creatief brein’ Steven Bergwijn ‘zeldzaam lichtpuntje’ bij Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur beleefde een zeer teleurstellende avond tegen RB Leipzig (0-1) in de achtste finale van de Champions League. De Engelse kranten oordelen overwegend negatief over het elftal van manager José Mourinho. Ondanks de gevoelige nederlaag kreeg Steven Bergwijn bijna in alle gevallen een voldoende voor zijn optreden in het Tottenham Hotspur Stadium.

Sky Sports beloont Bergwijn met een 6 voor zijn eerste wedstrijd in het miljardenbal. De Nederlandse aanvaller had in de eerste helft de enige ‘kans van betekenis’ voor the Spurs, al bleek later dat hij in buitenspelpositie op doel schoot. "Bergwijn werd in het strafschopgebied aangespeeld door Giovani Lo Celso, trok naar binnen en dwong keeper Péter Gulácsi tot een fraaie redding met één hand."

De Daily Express komt niet verder dan een 5 voor Bergwijn, die net als Dele Alli en Lucas Moura als ‘matig’ wordt omschreven. Hugo Lloris was met een 7 een van de weinige lichtpuntjes bij de Londense formatie. De voormalige PSV’er kende volgens de Engelse krant behoorlijk verloren avond. "Vlak na de rust kreeg Bergwijn nog een halve kans. Buiten dat liep hij teleurstellend anoniem over het veld."

Volgens de Evening Standard was Bergwijn the real deal na de 2-3 zege op Aston Villa van zondag. Tegen RB Leipzig was het allemaal een stuk minder, al werd er nog wel een 6 uitgedeeld. "Bergwijn had een paar briljanten flitsen voor Tottenham, zeker in de eerste helft. Hij vormde zeker geregeld een gevaar." Geen rapportcijfer voor de aanvaller van The Guardian, maar wel de mededeling dat hij ‘grote indruk heeft gemaakt sinds zijn overgang van PSV naar Tottenham’.

De Daily Mail deelt een 6 uit voor Bergwijn. Zijn actie in de beginfase van het Champions League-duel was het meeste blijven hangen. "Bergwijn was met zijn enorme snelheid een nuttig wapen voor Tottenham. Met een fraaie kapbeweging en eveneens fraai schot was hij dichtbij een vroeg openingsdoelpunt." Er is echter ook een kritiekpunt. "In de loop van het duel liet Bergwijn zich minder zien."

The Independent zag Tottenham ploeteren, maar heeft wel een 7 over voor Bergwijn. "Hij was een zeldzaam lichtpuntje", zo luidt het oordeel. "De pas 22-jarige Nederlander leek geen moment onder de indruk tijdens zijn vuurdoop in de Champions League namens Tottenham. Altijd als hij aan de bal kwam, werd de ploeg van manager José Mourinho gevaarlijk. Bergwijn toonde duidelijk aan over snelheid, kracht en doelgerichtheid te beschikken, ook in een voorhoede die vanwege blessures was ontmanteld. Samen met Giovani Lo Celso heeft Bergwijn zich al opgeworpen tot één van de creatieve breinen, hoewel hij nog maar kort speler van Tottenham is."