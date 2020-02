Mourinho onderbreekt interviewster over boze Dele Alli: ‘Je ziet het verkeerd’

Tottenham Hotspur kon woensdagavond in de achtste finale van de Champions League tegen RB Leipzig (0-1 verlies) totaal geen vuist maken. Dat gold zeker ook voor Dele Alli, die in de 64ste minuut naar de kant werd gehaald door manager José Mourinho en vervolgens in woede ontstak.

De zichtbaar gefrustreerde Alli gooide eenmaal op de bank zijn schoen naar de grond, maar volgens Mourinho niet vanwege de wissel zelf. "Nee, ik denk dat je het verkeerd ziet", zo onderbreekt Mourinho de interviewster van beIN Sports, die zegt dat Alli boos was over zijn wissel. "Volgens mij was hij gefrustreerd over zijn eigen optreden, niet door de wissel zelf."

Volgens Mourinho was het inbrengen van Erik Lamela op de plek van Alli zeker te rechtvaardigen. "Ik probeerde op het laatst te spelen met Erik Lamela en Giovani Lo Celso op de flanken en de twee snelle spelers (Steven Bergwijn en Lucas Moura, red.) in het midden. Het enige probleem was dat de twee snelle spelers op dat moment niet snel meer waren, vanwege hun vermoeidheid. Maar ik ben heel trots op de spelers, we blijven doorgaan."

Ruud Gullit, die de wedstrijd analyseerde voor beIN Sports, is kritisch op de prestatie van Alli. "In een goed draaiende ploeg kan hij zich redden, want dan komt hij in de ruimtes", zegt de oud-voetballer. "Maar als het niet goed gaat, is hij dan een speler die het elftal omhoog kan tillen? Nee, ik denk het niet. Technisch is hij een goede speler, met een goede fysiek en goed inzicht. Hij was gefrustreerd toen hij werd gewisseld, maar hij móést er ook wel uit. Hij moest eruit."

Volgens Gullit had Tottenham zelfs nog een gelijkspel uit het vuur kunnen slepen tegen Leipzig. "Ze hebben zichzelf een beetje tekortgedaan. In de laatste twintig minuten zag je ze ervoor vechten en hadden ze meer geloof in zichzelf. Er kwamen creatieve spelers bij", doelt Gullit op de invalbeurten van Erik Lamela en Tanguy Ndombele voor Alli en Gedson Fernandes. "Toen zag je wel: hey, hier kan iets gebeuren. Hij liet Steven Bergwijn ook staan (als creatieve speler, red.)."