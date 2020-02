Mourinho spuwt gal: ‘Bergwijn, dood. Lucas, dood. Lo Celso, dood’

José Mourinho maakt zich ernstig zorgen om de fitheid van zijn selectie. Een gehavend Tottenham Hotspur verloor woensdagavond met 0-1 van RB Leipzig in de eerste ontmoeting in de achtste finale van de Champions League. Tot ongenoegen van Mourinho moeten the Spurs er vroeg op de zaterdagmiddag weer staan, daar het bezoek aan Chelsea in de Premier League op het programma staat. Tegen RB Leipzig merkte hij dat de vermoeidheid toesloeg bij zijn spelers.

Tottenham Hotspur moest het stellen zonder spelers als Heung-Min Son, Harry Kane, Moussa Sissoko en Juan Foyth. Tegenover de blessures stond de terugkeer van Erik Lamela, maar de middenvelder was na zijn bovenbeenblessure niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Hij viel halverwege de tweede helft in voor Gedson Fernandes; op hetzelfde moment kwam Tanguy Ndombele binnen de lijnen voor Dele Alli. Vooraf leek het erop dat Ndombele was gepasseerd ten faveure van Fernandes, maar Mourinho impliceert na afloop dat de Fransman niet in staat was om te beginnen.

De dubbele wissel zorgde voor een andere dynamiek in de voorhoede en het gevaar van de thuisploeg nam toe. De gewenste gelijkmaker bleef echter uit. "Ik probeerde op het laatst te spelen met Erik Lamela en Giovani Lo Celso op de flanken en de twee snelle spelers (Steven Bergwijn en Lucas Moura, red.) in het midden. Maar de twee snelle spelers waren vanwege hun vermoeidheid niet snel meer", reageert de oefenmeester voor de televisiecamera's van BT. Hij raakt vervolgens geagiteerd door de vraag of 'het echte Tottenham Hotspur' pas na de wissels kwam bovendrijven. "Wat bedoel je met 'het echte Tottenham Hotspur'? Kom op, we moeten loyaal zijn richting de jongens en ze duidelijk maken dat ze alles hebben gegeven."

"Weet je hoe vaak Lamela met de ploeg heeft meegetraind? Nul keer. Hij is linea recta van een blessure, via de fysiotherapeuten, gegaan naar het spelen van twintig minuten in de Champions League. Dat is ons team. Je kunt daar op twee manieren naar kijken. Het ene perspectief is dat we een geweldige ploeg hebben met geweldige spelers, die alles geven. Maar je moet ook erkennen hoe wij er momenteel voor staan. Zij (RB Leipzig, red.) spelen met Patrik Schick, Timo Werner en Christopher Nkunku. Nkunku is moe, die gaat eruit voor Emil Forsberg. Schick is moe en gaat eruit voor Yussuf Poulsen. Maar voor ons is het alsof wij een vuurwapengevecht aangaan zonder kogels."

"Je kunt beweren dat we een paar keer geluk hebben gehad, maar daar ben ik het niet mee eens. We hebben een geweldige keeper, dat is geen kwestie van geluk. We hebben kansen gekregen en we hebben er alles aan gedaan", maakt Mourinho duidelijk. "Het verontrust me dat we deze spelers in de volgende wedstrijd weer moeten inzetten. Ik weet niet hoeveel wedstrijden ze nog moeten spelen." De komende wedstrijden kunnen volgens Mourinho desastreus worden voor zijn spelers. "Wat er nu kan gebeuren: Lucas, dood. Bergwijn, dood. Lo Celso, dood. Ik ben enorm trots op ze, maar we zitten in de problemen. Kom niet aan met de suggestie dat Lamela en Ndombele vanaf de aftrap hadden kunnen spelen, want dat is niet zo. Maar ik had niet gelukkiger kunnen zijn met de spelers die we hebben. Chelsea kon vanavond lekker met een citroenwatertje naar de wedstrijd kijken op tv. Zaterdagochtend (12.30 uur Engelse tijd, red.), dank jullie wel, zullen wij er weer staan."