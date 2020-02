Guardiola over Champions League-uitsluiting: ‘De waarheid zal zegevieren’

Josep Guardiola heeft alle vertrouwen in het beroep dat zijn club Manchester City bij het internationaal sporttribunaal CAS gaat aantekenen tegen de straf van de UEFA. Vrijdag werd bekend dat the Citizens vanwege financiële misstanden voor twee jaar worden uitgesloten van Europees voetbal, maar manager Guardiola gelooft niet dat het zo'n vaart zal lopen.

Volgens de Europese voetbalbond hebben the Citizens ongeoorloofde betalingen gedaan aan derden bij het aantrekken van jeugdspelers. Daarnaast heeft eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan naar verluidt schulden van Manchester City weggewerkt met eigen geld. "De waarheid zal zegevieren", reageert de Spaanse oefenmeester na afloop van de simpele zege op West Ham United (2-0) tegenover Sky Sports.

Naast de twee jaar uitsluiting van Champions League-deelname moet City een boete van dertig miljoen euro betalen. "Het is nog niet klaar. De club vindt de straf onterecht en we gaan dan ook in beroep", zegt Guardiola. "We moeten het afwachten. We kunnen alleen maar doen wat we de laatste vier jaar hebben gedaan en ons daarop focussen tot het einde van het seizoen. Ik vertrouw voor honderd procent wat mijn club heeft gedaan."

Guardiola denkt dat er een goede kans is dat de straf ongedaan wordt gemaakt. "We zijn optimistisch dat we uiteindelijk de waarheid zegeviert en dat we volgend seizoen in de Champions League staan", aldus de trainer, die ook de geruchten over zijn vertrek bij City in verband met de straf weerspreekt. "Als ze me niet ontslaan, dan blijf ik voor honderd procent hier."

"Op de eerste plaats omdat ik hier wil blijven. Het is iets speciaals, ik heb hier meer dan een contract. Ik heb het eerder gezegd, en ik zeg het opnieuw, ik wil blijven en de club helpen om dit niveau zolang mogelijk te behouden", besluit Guardiola.