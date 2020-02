Hans Hateboer beleeft absolute droomavond tegen afgedroogd Valencia

Hans Hateboer zal zich de Champions League-wedstrijd tegen Valencia nog lang heugen. De aanvallende rechtsback van Atalanta wist woensdagavond twee keer te scoren tegen los Che en won met zijn Italiaanse werkgever knap met 4-1. Hateboer werd de derde Nederlander die twee keer in één Champions League-duel tot scoren kwam namens een Italiaanse club (na Marco van Basten en Clarence Seedorf).

Atalanta, waar ook Robin Gosens en Marten de Roon in de basis stonden, begon brutaal aan de wedstrijd en bracht Josip Ilicic in de zevende minuut in stelling. De Sloveense spits was oog in oog met Jaume Domènech echter niet doortastend genoeg en zag de Valencia-doelman ingrijpen. Negen minuten later was het alsnog raak. Alejandro Gómez stoomde op aan de linkerkant en bereikte met een lage voorzet feilloos de inglijdende Hateboer: 1-0. Ook Gosens was daarna dichtbij, maar de linkervleugelverdediger van Atalanta mikte in het zijnet.

Aan de andere kant kwamen de Italianen goed weg, toen Ferran Torres een vrije trap tegen de lat knalde. Ook in de rebound was Valencia dicht bij, maar Atalanta slaagde er wonderbaarlijk genoeg in de bal weg te werken. De Spanjaarden waren daarna ook gevaarlijk via een voorzet van Goncalo Guedes, die bij de tweede paal net niet tot doelpunt kon worden gepromoveerd door Eliaquim Mangala. Op slag van rust was het de thuisploeg die toesloeg. Ilicic ontdeed zich van twee tegenstanders en ramde de bal met zijn mindere rechter prachtig in de kruising: 2-0.

Daar bleef het niet bij voor Atalanta, want binnen het uur had de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini zijn derde treffer te pakken. Remo Freuler pikte de bal op de rand van de zestien op en maakte het met een gekruld schot schitterend af: 3-0. Hateboer maakte het enkele minuten later nog mooier voor Atalanta. De rechtervleugelverdediger werd bijna vanaf eigen helft richting keeper Domènech gestuurd door Mario Pasalic en rondde na een lange rush koelbloedig af in de verre hoek: 4-0.

Valencia bracht vervolgens Denis Cheryshev in het veld, die binnen twee minuten van zich deed spreken. De Russische aanvaller zag José Palomino dom balverlies lijden en vond met een lage schuiver de verre hoek: 4-1. Cheryshev had enkele ogenblikken later opnieuw een doelpunt op zijn schoen, maar werd ditmaal afgestopt door doelman Pierluigi Gollini. In de slotfase claimden los Che een penalty vanwege hands van Mattia Caldara, maar zowel de scheidsrechter als de VAR wilde daar niet aan. Valencia ging nadrukkelijk op zoek naar de tweede uittreffer, maar mocht vooral van geluk spreken dat Atalanta het op de counter niet afmaakte.