Tottenham staat na thuisnederlaag aan de rand van de afgrond

Tottenham Hotspur staat aan de rand van de afgrond in de Champions League. De eerste ontmoeting met RB Leipzig in de achtste finale resulteerde woensdagavond in een minimale thuisnederlaag: 0-1. Een strafschop van Timo Werner in de tweede helft maakte het verschil. Steven Bergwijn stond de gehele wedstrijd op het veld, maar kon zich niet onderscheiden. Op dinsdag 10 maart wacht de returnwedstrijd in Duitsland.

Tottenham Hotspur moest het stellen zonder Heung-Min Son, die zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Aston Villa (2-3 zege) zijn arm brak. Bovendien is Harry Kane al langer geblesseerd en dus misten the Spurs de twee grote sterren in de voorhoede. José Mouirnho koos ervoor om Lucas Moura als valse nummer negen in te zetten, een positie die hij in het verleden vaker bekleedde. Bergwijn begon op de linkerflank; op rechts stond Giovani Lo Celso. Leipzig, de nummer twee van de Bundesliga, ging furieus van start in Londen en creëerde binnen zeventig seconden al twee goede mogelijkheden.

In de eerste minuut schoot Patrik Schick van afstand naast, waarna een nieuwe aanval ontstond aan de linkerflank. De opgestoomde Angeliño, sinds eind vorige maand gehuurd van Manchester City, zocht de korte hoek vanuit een lastige positie. Via doelman Hugo Lloris trof de linksback de paal met zijn venijnige uithaal. Het antwood van Tottenham volgde na zeven minuten. Na een afgeslagen corner bleef de thuisploeg aanvallen en aan de linkerflank werd Bergwijn bereikt door een fraaie bal van Lo Celso. De ex-PSV’er kapte naar zijn rechterbeen en zocht de rechterhoek uit met een geplaatste inzet, maar doelman Péter Gulácsi bracht redding.

Het was het startsein van een eerste helft waarin RB Leipzig de dienst uitmaakte. De teller stokte na 45 minuten op dertien schoren, een clubrecord voor een uitwedstrijd in de Champions League. Tottenham Hotspur had slechts 35 procent balbezit, maar bleef toch overeind. De grootste kans voor de bezoekers was na 35 minuten, toen Werner van dichtbij punterde en Lloris redding bracht. Het tweede bedrijf begon echter met een goede mogelijkheid voor Tottenham. Na een scherpe voorzet vanaf de rechterflank van Serge Aurier kwam Lucas in het strafschopgebied voor zijn man en kreeg hij een teen tegen de bal. Gulácsi greep in; de lastige rebound was niet aan Bergwijn besteed.

Na een uur spelen maakte collega Lloris een cruciale redding voor Tottenham. Angeliño, een van de uitblinkers aan de zijde van de bezoekers, gaf een lage voorzet vanaf de linkerflank. Een handig overstapje van Werner stelde Patrik Schick in staat om het van dichtbij de proberen bij de tweede paal, maar Lloris stond goed opgesteld. Zeventien minuten voor tijd plaatste Lo Celso een vrije trap in de verre hoek, waar Gulácsi het leer tegen de paal tikte na een uiterste ingreep. Ook een vrije trap van invaller Erik Lamela, van grotere afstand, was een prooi voor de keeper. Tottenham was een stuk gevaarlijker dan voor de pauze, maar RB Leipzig hield verdienstelijk stand.