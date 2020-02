Manchester City laat zich op het veld niet beïnvloeden door UEFA-straf

Manchester City heeft woensdagavond in het eigen Etihad Stadium in ieder geval een gedecideerde reactie gegeven op de perikelen rond de straf van de UEFA. De manschappen van manager Josep Guardiola domineerden de volledige wedstrijd tegen West Ham United en vonden uiteindelijk tweemaal het net: 2-0. City staat daardoor stevig tweede in de Premier League, vier punten voor achtervolger Leicester City.

Het was vanaf minuut één een eenzijdige wedstrijd. West Ham United werd teruggedrongen, terwijl Manchester City kans op kans produceerde. Dat begon bij een schitterende steekpass van Bernardo Silva op Gabriel Jesus, die oog in oog met de keeper te lang wachtte en na een kapbeweging gestuit werd door een verdediger. Even later mikte Sergio Agüero met zijn rechterbuitenkant net naast, na een fraaie pass van Kevin De Bruyne.

In de twintigste minuut leek Agüero opnieuw op weg naar een doelpunt, nadat de Argentijn zich met een knappe aanname ineens in kansrijke positie bevond. Angelo Ogbonna wist met het nodige duwen en trekken, waarbij hij Agüero zelfs bij de edele delen greep, een tegentreffer te voorkomen, en zag tot zijn opluchting geen penalty gegeven worden. Na een half uur was het alsnog raak voor City, toen Rodri uit een hoekschop van De Bruyne raakkopte: 1-0.

Ook na de openingscontrole behield City de volledige controle over de wedstrijd. David Silva werd vlak voor rust nog bediend door Bernardo Silva, maar de inglijdende Spanjaard kreeg de bal net niet lekker op de voet. Na rust mikte Bernardo Silva met een gevaarlijk schot net over. Een minuut later zag de hangende vleugelspits hoe een dubbele combinatie met De Bruyne tot de tweede City-goal leidde. Silva dacht met rechts uit te gaan halen na een kapbeweging met links, maar zag op het laatste moment De Bruyne langszij komen en liet het schot aan de Belg: 2-0.