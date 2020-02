‘Messi en consorten voelen zich nog ongemakkelijk na gesprek van 30 minuten’

Josep Maria Bartomeu heeft de selectie van Barcelona woensdag niet volledig aan zijn kant kunnen krijgen. De voorzitter van Barcelona sprak volgens ESPN met de vier aanvoerders van Barcelona en met trainer Quique Setién over de aantijgingen dat hij een PR-bedrijf inhuurde om het imago van onder meer Lionel Messi, Xavi, Gerard Piqué, Josep Guardiola en Carles Puyol op verschillende momenten te beschadigen.

Messi was als een van de captains aanwezig bij het gesprek, evenals Gerard Piqué, Sergio Busquets en Sergi Roberto. De sfeer was gespannen, aldus ESPN. Het gesprek duurde ongeveer dertig minuten en de spelers waardeerden de poging van de voorzitter om zich nader te verklaren. Desondanks blijven ze zich 'ongemakkelijk' voelen bij de situatie. Catalunya Radio bevestigt in navolging van de sportzender dat Bartomeu het viertal 'niet heeft overtuigd'.

Bartomeu zou het bedrijf I3 Ventures hebben ingehuurd om 'tegenstanders' zwart te maken, al ontkent hij dat zelf. Diverse Spaanse media meldden dat het PR-bedrijf vanaf 2017 via ongeveer 65.000 berichten op social media de reputatie van Bartemou moest beschermen en het imago van anderen, zoals Lionel Messi, Xavi, Gerard Piqué, Josep Guardiola en Carles Puyol moest beschadigen. Barcelona zou iets minder dan een miljoen euro betalen aan het bedrijf.

Zo vielen deze accounts bijvoorbeeld Messi aan toen hij zijn beslissing om een nieuw contract te ondertekenen steeds uitstelde, terwijl Piqué kritiek kreeg vanwege zijn loopbaan als zakenman, waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor de opzet van de Davis Cup in het tennis. Volgens Catalunya Radio zou Barcelona het bestaan van de accounts hebben erkend, maar de club ontkent tegelijkertijd dat er sprake zou zijn van een campagne om bepaalde mensen te beschadigen.