Ten Hag neemt pupil apart: ‘Het was niet goed, dat weet hij zelf ook’

Erik ten Hag wil daags voor het Europa League-duel met Getafe weinig kwijt over de precieze invulling van zijn opstelling. De trainer van Ajax hoopt in de zestiende finale van het toernooi te kunnen beschikken over Daley Blind en Hakim Ziyech, maar het is de vraag of beide spelers de gehele wedstrijd kunnen spelen. Blind, teruggekeerd nadat hij kampte met een ontstoken hartspier, speelde de afgelopen twee wedstrijden als invaller en hetzelfde geldt voor Ziyech na zijn kuitblessure.

"We gaan zien of ze negentig minuten kunnen spelen", reageert Ten Hag tijdens de persconferentie in Spanje op vragen van De Telegraaf. "Ze hebben grote stappen gezet in de laatste veertien dagen. Ze hebben weer 45 minuten kunnen spelen en hebben de afgelopen dagen heel goed kunnen trainen. Ze worden steeds sterker." Zowel Blind als Ziyech deed 45 minuten mee in de Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0 zege) van zondag.

Ten Hag geeft aan dat het een optie is om met twee linksbenige centrumverdedigers, Blind en Lisandro Martínez, te starten tegen Getafe. Zo speelde Ajax ook een helft tegen RKC. "Of Daley Blind belangrijk is met zijn intelligentie? Het is duidelijk dat hij een speler is die dat bij uitstek op het veld brengt", voegt hij toe. "Zoals je weet verschuil ik me nooit achter de mensen die er niet zijn, we moeten het doen met de mensen die er wél zijn. Maar natuurlijk hebben wij in de afgelopen periode heel belangrijke spelers gemist."

Wat wel vaststaat, is dat Bruno Varela het doel van Ajax zal verdedigen. André Onana is vanwege een schorsing niet inzetbaar, maar is wel meegereisd. "Hij is wel onderdeel van het team. Vandaar dat hij mee is met het collectief", verklaart Ten Hag, die zich niet liet afschrikken door het zwakke optreden van Varela in dienst van Jong Ajax in dienst van Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht (7-2 nederlaag) in de Keuken Kampioen Divisie, vorige week maandag.

In Utrecht kende Varela een horroravond. Tommy St. Jago van Jong FC Utrecht scoorde door mistasten van de keeper bij een hoekschop, Varela veroorzaakte een strafschop die door Jonas Arweiler werd benut én een kwartier voor tijd leverde hij de bal in bij Jeredy Hilterman, die daardoor de 6-1 binnen kon schuiven. "We hebben wel gesproken over zijn optreden daar", beaamt Ten Hag. "Het was niet goed. Dat weet hij zelf ook; dat hoefde ik hem niet te vertellen. Maar ik weet ook dat hij vele malen beter kan."

Volgens Ten Hag beschikt de huurling van Benfica over meerdere sterke punten die zijn basisplek rechtvaardigen. "Op de eerste plaats ballen tegenhouden, hij heeft een goede reactie. Dat is het belangrijkste gegeven. Verder kan hij denk ik goed met druk omgaan, dat hij heeft ook bewezen in zijn periode bij Benfica", aldus de oefenmeester. "Ik verwacht van hem hetzelfde als normaal van de eerste keeper. Op de eerste plaats ballen tegenhouden, dat is het allerbelangrijkste. Dat betekent het goed zijn op schoten, het verwerken van flankballen en het kort achter de verdediging spelen."