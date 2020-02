Ron Jans krijgt steun uit twee kampen: ‘Onmogelijk, hij is geen racist!’

Zowel de Nederlandse spelersvakbond VVCS als de trainersvakbond CBV schaart zich volledig achter Ron Jans. De trainer vertrok dinsdag bij FC Cincinatti, na de commotie die ontstond over het vermeende gebruik van het 'n-woord' door Jans in de kleedkamer, en kreeg vervolgens nog een schop na van de Amerikaanse spelersvakbond.

De MLS Players Association beweerde dat er veel meer aan de hand was bij Cincinatti dan Jans 'strategisch' zou hebben gelekt naar de media. "We zijn ongelooflijk teleurgesteld door de pogingen de laatste dagen om de publieke opinie te manipuleren, met onjuiste verhalen. Zo is bijvoorbeeld het verhaal dat het zou gaan om het meezingen van een lied volledig onjuist, ondanks de recente uitlatingen van de voormalig coach", zo klonk het fel in een persbericht.

Evgeniy Levchenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS, herkent zich totaal niet in het beeld dat van Jans wordt geschetst. "Ik heb vier jaar met Ron Jans mogen werken bij FC Groningen", zo blikt Levchenko terug op zijn tijd als voetballer. "Het was een uitermate plezierige en open samenwerking. Ik maakte daar deel uit van een groep met verschillende nationaliteiten, afkomstig uit verschillende culturen. Ron bleek enorm geïnteresseerd in verschillende culturen en achtergronden en was zeer betrokken bij alle spelers."

"Voor mij is het dus simpelweg onmogelijk om te geloven dat Ron Jans racistisch zou zijn", gaat Levchenko door. "Dat is hij niet! Ik ben dan ook echt geschokt door het statement van onze Amerikaanse collega's, dat hem ongelofelijk beschadigt. Dat de club hem in deze situatie keihard laat vallen zegt helaas veel over de daar verantwoordelijke mensen."

Ook Mario Capteins, directeur van de Nederlandse CBV, spreekt tegenover het Algemeen Dagblad zijn steun uit voor Jans. "Wij herkennen ons totaal niet in het beeld dat over hem wordt geschetst. We kunnen duidelijk stellen dat Ron Jans geen racist is", zegt Capteins, die zich geen vergelijkbare zaak kan herinneren. "Het is een unieke zaak. We hebben nog nooit meegemaakt dat een trainer vanwege vermeend racisme bij een club weg moest."