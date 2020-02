‘PSV wil dolgraag verlengen maar vreest interesse van Arsenal en RB Leipzig’

PSV werkt er momenteel hard aan om Noni Madueke langer aan de club te binden. De Eindhovenaren hopen het contract van het Engelse talent in maart, als Madueke achttien wordt, op te waarderen en te verlengen tot medio 2024 of 2025. Vanuit het buitenland lonkt echter interesse van onder meer Arsenal en RB Leipzig, zo weet Voetbal International te melden.

Het huidige contract van Madueke loopt nog één seizoen door, tot de zomer van 2021. Pas als de jongeling achttien jaar wordt kan PSV hem een volwaardig profcontract laten ondertekenen. De Noord-Brabanders kunnen daarbij niet op tegen het financiële geweld vanuit de Engelse en Duitse competitie, maar hebben desalniettemin goede hoop dat Madueke zijn contract gaat verlengen.

Madueke kwam anderhalf jaar geleden over uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en had op dat moment ook al lucratievere aanbiedingen dan die van PSV tot zijn beschikking. The Spurs wilden graag verlengen met de aanvaller, terwijl Manchester United eveneens een contractvoorstel deed. Madueke koos echter voor PSV vanwege het perspectief op speeltijd in het eerste elftal.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad 'ziet het er gunstig uit voor PSV', dat dus voor drie of vier seizoenen wil verlengen met de vleugelspits annex aanvallende middenvelder. "Alleen als zijn perspectief danig verslechtert of er elders nóg meer speeltijd lonkt, kan dat veranderen", schrijft Elfrink op Twitter. Madueke zit sinds januari vast bij de A-selectie van PSV en viel tot nu toe drie keer kort in.