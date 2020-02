Zaakwaarnemer bevestigt: Ajax doet opnieuw succesvol zaken in Brazilië

De overgang van Giovanni Manson Ribeiro naar Ajax zat al even in de pijplijn, maar wordt woensdagavond ook bevestigd door diens zaakwaarnemer Giuliano Bertolucci. De belangenbehartiger van de achttienjarige aanvallende middenvelder geeft tegenover Gazeta Esportiva aan dat met de Amsterdammers een overeenkomst is bereikt.

Giovanni zal 'waarschijnlijk' voor vijf seizoenen tekenen in de Johan Cruijff ArenA, zo luidt de mededeling van Bertolucci aan de Braziliaanse krant. De nummer tien komt transfervrij over van Santos, waar zijn (jeugd)contract in januari verliep. O Peixe deed verwoede pogingen om de aflopende verbintenis van Giovanni te verlengen, maar de jeugdinternational van Brazilië had zijn zinnen toen al gezet op een overgang naar Ajax.

Vorige week woensdag kondigde Giovanni de transfer via zijn eigen Twitter-account al min of meer aan. De offensieve middenvelder plaatste een afbeelding van een vliegtuig op het platform en daarna een boodschap: "Het is erg moelijk om afscheid te nemen van de mensen van wie je houdt." Op die tweet werd massaal gereageerd door Ajax-fans, die hem welkom heten bij hun club.

De overgang van Giovanni naar Ajax kan nog een staartje krijgen, want Santos is furieus op de Eredivisie-club. Santos-voorzitter José Carlos Peres liet eerder al weten zich bedonderd te voelen door de Amsterdammers, die op deze manier geen transfersom hoeven te betalen. De Braziliaanse topclub, die nog altijd van plan is om een zaak bij de FIFA aan te spannen tegen Ajax, ontvangt overigens wél een opleidingsvergoeding voor Giovanni.

Het is de tweede keer in korte tijd dat directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax zaken doet in Brazilië. De hoofdstedelingen zijn naast Giovanni dicht bij het aantrekken van Antony, die voor maximaal 28 miljoen euro overkomt van São Paulo. De negentienjarige vleugelspits werd woensdagmiddag volgens Globo Esporte succesvol gekeurd in Brazilië en de officiële bevestiging van de transfer wordt dan ook spoedig verwacht.